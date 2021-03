Chcesz sprawdzić Resident Evil Village? Mamy świetne wieści

Capcom potwierdza, że chętni gracze sprawdzą kolejne demo Resident Evil Village. Gra ma otrzymać bardziej zaawansowaną próbkę rozgrywki.

Opublikowane przez Capcom demo Maiden było bardzo miłą niespodzianką. Niestety, o ile wygląda przepięknie, to nie oferuje zbyt wiele treści. Dodatkowo krótki fragment nie znajdzie się w pełnej grze i niewiele w nim faktycznej rozgrywki. Ku uciesze graczy, wydawca planuje udostępnienie kolejnego demka.

Resident Evil Village z drugą wersją demonstracyjną

Alex Aniel poinformował, że Capcom potwierdził na łamach Famitsu drugą wersję demo dla RE Village. Co więcej, tym razem gracze otrzymają wycinek pełnej produkcji z mechanikami obecnymi grze. Udostępnione wcześniej Maiden miało charakter pokazu technologicznego. Nowe demo zaoferuje coś znacznie ciekawszego.

Na ten moment nie znamy platformy docelowej ani daty premiery dema. Podejrzewam, że pojawi się ono również poza PlayStation, wszak Maiden było ekskluzywne dla konsoli Sony. Producent pewnie chce, aby pełne demo dotarło do jak największej liczby graczy.

Capcom zaznaczył, że szykuje kolejne pokazy związane z Village i 25 urodzinami serii RE. Zapewne demo zostanie zapowiedziane lub nawet od razu udostępnione w ciągu paru najbliższych tygodni. Przypomnijmy, że 21 marca odbędzie się specjalny pokaz Sony, na którym zobaczymy między innymi Village. To idealna okazja na większe ujawnienie wersji testowej tytułu.

Premiera Resident Evil Village jest coraz bliżej

Informacja o bardziej zaawansowanej wersji próbnej cieszy. Wycinek gry da graczom lepszy pogląd na faktyczną zawartość produkcji i moim zdaniem sprawdzi się dużo lepiej od technologicznego pokazu jak Maiden. Capcom zapowiada spore nowości nadciągające do serii i zaprezentowanie ich graczom w grywalnej formie jest świetnym pomysłem.

Village debiutuje 7 maja i co chwilę otrzymujemy nowe wieści na temat tytułu. Niedawno do sieci wyciekła ilość miejsca, jaką musimy zarezerwować na dysku dla nowego RE i nie jest ona specjalnie duża. Rzekłbym nawet, że stanowi bardzo pozytywne zaskoczenie. Gry na RE Engine już zdążyły nas przyzwyczaić do swojej niewielkiej wagi.

Dobrze zapowiada się również i sama zabawa. To pomieszanie rozgrywki z RE7 z nowymi rozwiązaniami i bardziej otwartymi lokacjami. Seria Resident Evil zmierza w bardzo intrygującym kierunku i nie mogę się doczekać, aż sprawdzę, co takiego szykuje Capcom. Zapowiada się świetnie, ale z ekscytacją wstrzymam się do premiery.

Resident Evil Village zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.