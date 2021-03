Sony zaprasza na pokaz wielkich hitów na PS5

Sony przygotowuje się do pokazu nadchodzących gier na PS5. Ujrzymy na nim dwa świetnie zapowiadające się hity, które debiutują niedługo.

PlayStation nieco spowolniło z zapowiedziami nowych gier. Póki co czekamy na premierę nowego Ratchet & Clank, a w tle majaczy też Returnal. Na wielkie debiuty musimy jeszcze poczekać, ale wkrótce zobaczymy w akcji kilka nadchodzących produkcji.

Resident Evil Village i Final Fantasy VII Remake z pokazem na PS5

Japoński oddział Sony wkrótce zaprezentuje nam RE Village i aktualizację do Final Fantasy VII Remake. Konferencja „Play! Play! Play!” odbędzie się 21 marca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Zapewne będzie prowadzona tylko w języku japońskim, ale kto wie, może znajdzie się też miejsce na angielskie napisy. Całość potrwa około jedną godzinę, a pokaz zobaczymy w tym miejscu.

Terminarz nie jest specjalnie bogaty. W trakcie pokazu ujrzymy materiały z Resident Evil Village i Final Fantasy VII Remake Inergrade. Zapewne na wydarzeniu ujrzymy materiały z rozgrywki. Myślę, że godzina materiału to zdecydowanie za długo, aby uraczyć nas krótkimi trailerami.

Co więcej, o samych grach wiemy już całkiem sporo. Aktualizacja Final Fantasy VII Remake otrzymała sporą sekcję na ostatniej konferencji Sony. Village również nie jest wielką zagadką, wszak Capcom chętnie dzieli się informacjami o grze. Myślę, że do szczęście brakuje tylko obszernych zapisów rozgrywki.

Dodatkowo na konferencji pokażą się deweloperzy. O grach opowie między innymi reżyser Morimasa Sato z Capcom i producent Yoshinori Kitase ze Square Enix. Zapewne fani deweloperów otrzymają garść ciekawostek zza kulis produkcji.

Pokaz z niespodziankami na PS5? Nie liczyłbym na to

Jeśli oczekujecie jakiegoś niespodziewanego zwiastuna na „Play! Play! Play!”, to możecie się rozczarować. Szczerze wątpię, że na konferencji ujrzymy nowe produkcje lub większe niespodzianki. To typowy pokaz nadchodzących tytułów i jeśli do ewentualnych gameplay’ów dodamy wywiady z twórcami, to zwyczajnie braknie czasu na nowości.

Dodatkowo Sony nie przeprowadzałoby pokazu nieogłoszonych gier na tylko i wyłącznie japońskiej transmisji. Takie wydarzenia odbywają się w trakcie globalnych streamów i zwykle są zapowiadane z dużym wyprzedzeniem.

Niemniej jeśli czekacie na którąś z wymienionych produkcji, to zdecydowanie warto mieć konferencję na oku. Z pewnością ujrzymy na nich sporo materiałów z rzeczonych gier i przy okazji być może twórcy pokuszą się o ujawnienie dodatkowych informacji. Możliwości jest sporo, a o faktycznej treści pokazu przekonamy się już pod koniec przyszłego tygodnia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.