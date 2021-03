Resident Evil Village – wielkość pliku gry bardzo pozytywnie zaskakuje

W końcu wiemy, ile miejsca na naszych dyskach zajmie Resident Evil Village. Nowa gra Capcom waży zaskakująco mało, co ucieszy graczy.

Najnowsze Resident Evil to gra, na którą czeka wiele osób. Wielkim oczekiwaniom towarzyszą kontrowersje związane z polską wersją językową (a raczej jej brakiem), jednak nie zmienia to faktu, że Village zapowiada się świetnie. W końcu wiemy, ile miejsca na dysku trzeba zarezerwować dla najnowszego RE.

Resident Evil Village zaskakuje małym rozmiarem

W sklepie Microsoftu pojawiło się oznaczenie zdradzające, ile waży Village. Na grę musimy zarezerwować około 50 GB miejsca, jednak sprawa jest nieco bardziej złożona. Dane te dotyczą pakietu Village plus multiplayerowe Re:Verse.

Ostatecznie jeśli nie zechcemy sprawdzić multiplayera, Village zajmie na naszym dysku tylko 35 GB. Re:Verse waży mniej, bo tylko 15 GB i jestem właściwie pewny, że nie będziemy zmuszeni go pobierać. To w końcu tylko dodatek do pełnoprawnej odsłony serii od Capcom.

Powyższe dane dotyczą jednak tylko konsol Microsoftu. PS5 korzysta z algorytmu kompresji plików Kraken, który może jeszcze bardziej zmniejszyć rozmiar gry. PlayStation 4 takowego nie używa, więc najpewniej Village zajmie na tej konsoli tyle samo miejsca, co na Xboxach.

W przypadku wersji PC, gra może zająć nieco więcej gigabajtów na dysku względem konsolowych wydań. Resident Evil 7 na konsolach zajmowało około 20 GB, a na PC gospodaruje dla siebie 27 GB. W przypadku Village, różnica zapewne też nie będzie ogromna, choć na potwierdzenie tego musimy jeszcze poczekać. Przy okazji wkrótce najpewniej doczekamy się ujawnienia wymagań sprzętowych gry.

Resident Evil Village wyróżnia się na tle nowych gier

Stosunkowo niewielkie rozmiary Village bardzo mnie cieszą. To wyjątek na tle innych, wysokobudżetowych produkcji, które potrafią osiągać ogromne rozmiary. Tak, patrzę teraz w kierunku serii Call of Duty, która niedawno przerosła dysk standardowego PS4.

35 GB w przypadku nowej, wysokobudżetowej gry to naprawdę niewiele. Biorąc pod uwagę, że zawiera ona bardziej otwarte lokacje, rzekłbym, że Capcom ma się czym chwalić. Studio pokazało już w przypadku poprzednich gier na RE Engine, że potrafi zapewnić piękną oprawę bez nadwyrężania dysków graczy.

Chciałbym, żeby inni deweloperzy w końcu poszli tym śladem. Mam już powoli dość odinstalowywania paru gier, bo najnowsza produkcja nie może się między nie wcisnąć. Wątpię jednak, aby każdy silnik pozwalał na znaczne zmniejszenie rozmiarów gier. Deweloperów ogranicza często ich własna technologia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.