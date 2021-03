Lewe maile w sprawie Resident Evil Village. Nie otwieraj, od razu usuwaj!

Niektórzy gracze otrzymali zaproszenie do wczesnej wersji Resident Evil Village. Capcom informuje, że rzeczone maile są próbami oszustwa.

Nowy Resident Evil zbliża się wielkimi krokami. Niedawno wyciekł rozmiar gry i powoli szykujemy się do oczekiwanej premiery. Niestety, spory rozgłos produkcji niesie ze sobą wiele przykrych konsekwencji. Capcom poinformował, że oszuści podszywają się pod wydawcę.

Dostałeś zaproszenie do bety Resident Evil Village? Szybko je usuń!

Niektórzy gracze zaczęli otrzymywać tajemnicze maile. Są to domniemane zaproszenia do bety nowego Residenta. Niestety, Capcom nie ogłaszał wcześniej żadnej podobnej inicjatywy. Wydawca potwierdza, że rzeczone maile są próbą oszustwa i nie należy pod żadnym pozorem ich otwierać. Firma skomentowała sprawę i prosi graczy o usuwanie takowych wiadomości.

Pragniemy poinformować, że wiadomości te NIE pochodzą od firmy Capcom i wydają się być próbami wyłudzenia informacji przez nieautoryzowane strony trzecie. Jeśli otrzymałeś taką wiadomość, NIE pobieraj żadnych plików ani nie odpowiadaj na nią i natychmiast usuń wiadomość. – komentuje Capcom dla DSOGaming

Gracze nieśledzący wiadomości branżowych faktycznie mogą dać się złapać na takie oszustwo. Pobranie pliku będącego rzekomą wczesną wersją gry najpewniej poskutkuje wrzuceniem niechcianego oprogramowania na nasz komputer. Dodatkowo przed samą instalację zapewne gracze są proszeni o podanie danych osobowych.

Jeśli otrzymaliście więc maila wspominającego o wczesnym dostępie Village, to pod żadnym pozorem go nie otwierajcie. Najlepiej od razu skasujcie wiadomość i zapomnijcie o sprawie. Capcom informowałby ze sporym wyprzedzeniem o ewentualnej wersji beta gry.

Co więcej, po co wydawca miałby promować jakąkolwiek formę wczesnego dostępu, skoro możemy już teraz zainstalować demo gry na PlayStation 5? Co prawda nie jest ono wycinkiem z ostatecznej wersji tytułu, ale zawsze stanowi wprowadzenie do rozgrywki. Dodatkowa wersja próbna raczej nie ma już racji bytu.

Podobna sytuacja miała miejsce przy okazji Cyberpunka 2077. Wtedy również gracze otrzymywali zaproszenia do wersji beta, a hakerzy zyskali łatwy sposób na wyłudzenie istotnych danych. Niestety, wiele osób dało się złapać w taką pułapkę, ale CD Projekt – podobnie jak Capcom – zareagował wzorowo.

Resident Evil Village trafi w ręce graczy już 7 maja. Gra zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X i S. Posiadacze starszej generacji najpewniej otrzymają możliwość bezpłatnej aktualizacji gry na next-geny.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.