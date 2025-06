Resident Evil Requiem robi kolosalne pierwsze wrażenie

Pierwsze wrażenia z Resident Evil Requiem. Capcom ma powody do dumy. Pokaz RE9 za zamkniętymi drzwiami zrobił dobre wrażenie.

Resident Evil Requiem było bez wątpienia jedną z największych zapowiedzi Summer Game Fest 2025. Choć zwiastun dostarczył klimatu i kilku tropów fabularnych, najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Wybrane redakcje miały okazję uczestniczyć w pokazie Capcomu i wszystko wskazuje na to, że dziewiąta odsłona serii zmierza w bardzo interesującym kierunku.

Resident Evil Requiem zachwyca już teraz

Największe zmiany widać gołym okiem. Resident Evil Requiem to spory przeskok graficzny, który ma zapewnić fotorealistyczną oprawę wizualną. Mroczne korytarze, migające światła i zniszczone wnętrza budynków budują ciężką atmosferę. Grubszy klimat czuć od pierwszej minuty. Główna bohaterka, Grace, unika konfrontacji. W zaprezentowanym fragmencie nie miała przy sobie żadnej broni, jedynie zapalniczkę i kilka butelek do odwracania uwagi wrogów.

Rozgrywka przypominała raczej klasyczne skradanki i gry logiczne niż pełnoprawny survival horror pełen strzelania. W demie dało się zauważyć również klasyczny motyw pościgu, ale tym razem za Grace podążał wielki potwór z długimi pazurami, przypominający znanych z wcześniejszych części Mr. X-a czy Lady Dimitrescu stalkujących gracza.

Capcom zaskoczył też opcją przełączania między widokiem FPP i TPP, co powinno zadowolić wszystkich, którzy od lat spierali się o „właściwy” sposób grania w RE. Natomiast pełnoprawnej walki w prezentacji nie pokazano. Według wcześniejszych przecieków, to Leon Kennedy ma być drugim grywalnym bohaterem i to jemu przypadnie rola w bardziej dynamicznych sekwencjach.

Na koniec warto przypomnieć, że Resident Evil Requiem powstaje od ponad dekady. Tak długi cykl produkcyjny może być ryzykowny, ale wszystko wskazuje na to, że Capcom miał czas, by dopracować grę do ostatniego detalu. Premiera zaplanowana jest na 27 lutego 2026.

Źródło: Tech4Gamers