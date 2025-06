Wszystko, co wiemy o Resident Evil Requiem. Polscy gracze w końcu dostaną napisy

Capcom nie potwierdził jeszcze wszystkiego, ale nowa odsłona Resident Evil zapowiada się wyjątkowo obiecująco. Podczas Summer Game Fest zaprezentowano tajemniczy teaser Resident Evil: Requiem, czyli dziewiątej głównej części serii. Krótki zwiastun i przecieki od znanych insiderów wskazują, że fani mogą spodziewać się solidnej dawki psychologicznego horroru i powrotu do korzeni.

Resident Evil Requiem ucieszy szczególnie Polaków

W centrum wydarzeń znajdzie się Grace Ashcroft, techniczna analityczka FBI i córka Alyssy Ashcroft, postaci znanej z Resident Evil Outbreak. Wysłana do hotelu Wrenwood, miejsca śmierci swojej matki, Grace wplątuje się w serię brutalnych morderstw i konfrontuje z własnymi traumami. Zwiastun pokazuje ją przykutą do łóżka szpitalnego, zdezorientowaną i zranioną. A to przecież tylko początek.

Gra ma oferować dwa punkty widzenia, przynajmniej według przecieków. Perspektywa pierwszoosobowa dla Grace i trzecioosobowa dla Leona S. Kennedy’ego. To może być ukłon w stronę fanów starszych i nowszych odsłon serii. Co więcej, według plotek Leon nie będzie już tą samą ikoną pewności siebie, jaką pamiętamy. Jego historia ma być bardziej osobista, psychologiczna i pełna bólu. W grze pojawią się też klasyczne lokacje, jak zrujnowany posterunek policji RPD czy pozostałości Raccoon City.

Nie zabraknie również symboliki i dziwacznych wizji. Zamazane granice między rzeczywistością a halucynacjami, eksperymenty, psychotropy i potwory będą obecne niemal od samego początku. Powrót zapowiedziała też Maggie Robertson (głos Lady Dimitrescu), choć nie wiadomo jeszcze, kogo zagra tym razem.

I najważniejsze dla polskich graczy – Resident Evil: Requiem będzie dostępne z polskimi napisami, co potwierdza oficjalna karta gry. Po długim oczekiwaniu seria w końcu wraca z pełnym wsparciem językowym, na które czekało wielu fanów.

Premiera Resident Evil 9 została zaplanowana na 27 lutego 2026 roku. Gra ukaże się na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S, a pierwszy hands-on może pojawić się już w sierpniu, najpewniej podczas targów Gamescom.

Źródło: TwistedVoxel + Steam