Resident Evil Requiem wycieka na nowych screenach. Dostaniemy widok FPP i… TPP

Na Reddicie pojawiły się świeże przecieki dotyczące Resident Evil 9 Requiem. Tym razem nie skończyło się tylko na tekście! Użytkownicy udostępnili także kilka screenów, których wcześniej nie publikowano. Fani mają powody do ekscytacji.

Perspektywa wyboru i znajoma postać w Resident Evil Requiem

Z nowych informacji wynika, że Capcom zdecydował się na ukłon w stronę obu grup graczy. W Requiem będzie można wybrać między kamerą z pierwszej i trzeciej osoby. To rozwiązanie sprawdzało się już wcześniej po aktualizacji RE8 i wygląda na to, że zostanie rozwinięte w kolejnej części.

Jeszcze ciekawsza jest informacja o drugiej grywalnej postaci. Ma to być ktoś w pełni uzbrojony, znany fanom serii, ale na razie Capcom nie ujawnił, o kogo chodzi. Można więc snuć domysły – może to powrót któregoś z kultowych bohaterów? Na jakieś 99% strzelam, że chodzi o Leona. Wszak od dawna mówi się, że to ona ma być prawdziwą główną postacią.

Na załączonych zrzutach ekranu można podejrzeć kawałek nowego klimatu. Jest ciemno, gęsto i duszno. Lokacje wyglądają na bardzo dopracowane, a stylistyka zdaje się balansować między gotyckim horrorem a klasyczną grozą z zombiakami.

To na razie tylko przeciek, ale wygląda na wiarygodny. Wszystko wskazuje na to, że Capcom nie zamierza eksperymentować z formułą, która działa, ale dorzuci kilka miłych niespodzianek.

Źródło: Reddit