Resident Evil 3 otrzymało tajemniczą aktualizację. Czyżby niespodzianka od Capcom?

Miesiąc temu informowaliśmy, że Capcom dodało tajemnicze pliki do Resident Evil 3 na Steam. Do dziś nie do końca wiadomo, czym one były, ale właśnie pojawiły się kolejne.

Tylko w tym tygodniu niepubliczną wersję gry zaktualizowano aż dziewięć razy. Nie znamy rozmiarów dodanych plików, ale spora część z nich posiada opis zawierający „QA”, a więc są to wersje najpewniej przygotowane dla testerów. Jak doskonale wiecie, grę wydano ponad rok temu, więc Capcom raczej musiało dodać do niej coś nowego, aby musieć ją testować. Podobne pliki pojawiły się też na początku września, co sugeruje, że trwają testy wspomnianych nowości.

Niewykluczone, że aktualizacja dotyczy tylko komputerów osobistych, wszak nie wiadomo nic na temat dodania plików na serwery PlayStation i Xbox. Może więc chodzić o patch wprowadzający wsparcie technologii NVIDIA DLSS, AMD FSR lub nawet ray-tracingu. To chyba najbardziej możliwa z optymistycznych opcji.

Drugim ciekawym, choć mniej prawdopodobnym rozwiązaniem, jest nowa zawartość. Capcom szykuje parę niespodzianek dla fanów RE i niewykluczone, że jedną z nich byłoby rozszerzone wydanie remake’u Resident Evil 3. Przypomnę, że w okolicach premiery gracze narzekali na wycięcie sporej ilości zawartości z oryginalnego tytułu. O wzbogaconej wersji odświeżenia RE3 plotkuje się od dłuższego czasu.

Możliwe też, że omawiane aktualizacje to nic szczególnego. Capcom mogło wprowadzić do gry tylko pomniejsze poprawki lub reklamy Resident Evil Village. O tym, co takiego szykują deweloperzy przekonamy się (lub nie) dopiero za jakiś czas.