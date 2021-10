Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Capcom szykuje zapowiedzi dla fanów serii Resident Evil. Do końca października mamy zobaczyć kilka ciekawych ogłoszeń od wydawcy.

Na japońskiej stronie firmy pojawiła się sekcja, na której stopniowo będą pojawiać się nowe zapowiedzi. Ogłoszono już pakiet gadżetów dla fanów marki oraz datę premiery RE4 VR, która nastąpi 21 października.

Jak widzicie poniżej, do końca miesiąca ujrzymy jeszcze siedem nieokreślonych zapowiedzi. Póki co nie wiemy z całą pewnością, czego będą one dotyczyć. Ogłoszenia powinny pojawić się 21, 22, 25 i 29 października. Warto mieć wtedy na oku media społecznościowe Capcom.

Źródło: Capcom

Prawdopodobnych zapowiedzi jest całkiem sporo. Możliwe, że wreszcie ujrzymy dodatek do RE Village. Ten powstaje już od paru ładnych miesięcy i niewykluczone, że jego premiera nie jest specjalnie odległa.

Dodatkowo niewykluczone, że Capcom pokusi się nawet o zapowiedź nowej gry osadzonej w tym uniwersum. Wciąż nie ujrzeliśmy remake’u RE4 oraz RE Revelation 3, które rzekomo powstają. Obstawiam jednak, że te ogłoszenia pozostawiono na inne okazje.

Jeśli jesteście fanami Resident Evil, warto trzymać rękę na pulsie. Dawkujmy jednak swoje oczekiwania, bowiem nie spodziewałbym się, że Capcom uraczy nas jakąś ogromną zapowiedzią. Nie zmienia to faktu, że będzie ciekawie. Przynajmniej dla fanów serii.