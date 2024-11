Capcom się nie poddaje. Resident Evil 2 Remake zmierza na iPhone 15 Pro i iPhone 16

Już niedługo, bo w pierwszej połowie grudnia na urządzeniach Apple zadebiutuje gra Resident Evil 2 Remake. To kolejna pozycja od Capcom, w którą będzie można zagrać na platformach mobilnych amerykańskiego giganta. Co ciekawe, nie musicie mieć telefonu z dopiskiem Pro, aby uruchomić ten tytuł. Wszystko dzięki mocy najnowszej serii telefonów.

Resident Evil 2 Remake zmierza na telefony Apple – i nie tylko

Capcom zapowiedział, że już 10 grudnia tego roku do sprzedaży trafi mobilna wersja gry Resident Evil 2 Remake. Tytuł zadebiutuje na iPhone’ach dzień po tym, jak najpewniej pojawi się nowy iOS oznaczony numerem 18.2.

Na jakich urządzeniach będziemy mogli zagrać? Zgodnie z zapowiedziami, tytuł będzie dało się uruchomić natywnie na iPhone 15 Pro i Pro Max, a także na całej serii telefonów iPhone 16 – od podstawowego wariantu po Pro Max, oczywiście. To zasługa zaimplementowania nowej linii procesorów, które mogą pochwalić się jeszcze większą wydajnością. Co ciekawe, Capcom ma także pracować nad wersjami gry na niektóre iPady i Maki.

Jak z ceną? Na razie nie znamy kwoty, ale możliwe, że gra będzie kosztować między 20 a 60 dolarów. Warto wspomnieć, że mowa o pełnoprawnej wersji gry, a nie okrojonej w stylu “lite”.

A dlaczego to niby “Capcom się nie poddaje”? Oczywiście odnosiłem się do danych sprzedażowych dotyczących Resident Evil 7, które na iPhone’ach nie osiągnęło zbyt wielkiego sukcesu. W lipcu pisaliśmy, że sprzedano ledwie 2000 egzemplarzy, co na pewno jest wynikiem pozostawiającym wiele do życzenia. Ciekawe, czy remake “dwójki” poradzi sobie lepiej. W przypadku wersji konsolowych i PC można było mówić o sukcesie. Jak będzie tym razem? Przekonamy się jeszcze w grudniu.

