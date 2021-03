Gracz odtworzył Resident Evil 2 w Tomb Raiderze z lat 90 [WIDEO]

Gracz pracuje nad odtworzeniem Resident Evil 2 w innym, kultowym tytule. Projekt otrzymał w pełni bezpłatną wersję demonstracyjną.

Remastery i remake’i tworzone przez fanów potrafią zadziwiać. Seria Resident Evil otrzymała wiele takich projektów (o jednym z nich pisaliśmy tutaj) i w sieci stale pojawiają się kolejne. Tym razem mowa jednak o wyjątkowo nietypowym tworze.

Resident Evil 2 na silniku Tomb Raider: The Last Revelation

Moder Zellphie zajmuje się zmienianiem gier z Larą Croft. Jego ambitny projekt RE: Retold zakłada odtworzenie RE 2 na silniku Tomb Raider: The Last Revelation. Co ciekawe, nie jest to typowy remake, a – jak to określił twórca – ponowne wyobrażenie hitu z 1998 roku. Jest też mała niespodzianka dla fanów uniwersum. W grze pojawia się postać Valerie Harmon z Resident Evil: Resistance. Ma ona być grywalną bohaterką w kolejnych wersjach produkcji.

Dodatkowo moder podrzucił grywalne demo. Link do jego pobrania znajdziecie w tym miejscu. To nadal wersja testowa, więc może być wypełniona bugami. Warto zaznaczyć, że do obejrzenia wstawek filmowych potrzebujemy odtwarzacza Windows Media Player.

Aktualnie Zellphie stworzył pierwszy poziom i przygotowuje dwa kolejne. To bardzo zaawansowany projekt i nie wiadomo, czy zostanie w pełni ukończony. Poniżej znajdziecie zwiastun Resident Evil: Retold.

Jak powstawał nietypowy remake Resident Evil 2?

Resident Evil Retold powstaje od ponad roku. Jest on tworzony na silniku Tomb Raider: The Last Revelation, a konkretnie przy pomocy Tomb Editor. To narzędzie pozwalające na produkcję poziomów do przygód Lary Croft.

Oczywiście pojedynczy program to za mało, aby odwzorować lokacje i assety z RE 2. Zellphie wspomógł się dodatkowo narzędziami Strpix, Wademerger, Wadtool, RE2MV i 3DSMax. To tylko niektóre z wykorzystanych pomocy.

Oczywiście nie odtworzono wszystkiego od podstaw. W trakcie rozgrywki usłyszymy ciekawy mix ścieżek dźwiękowych. Zellphie wykorzystał nie tylko muzykę z RE 2, ale także utwory z RE: Resistance. To ciekawe połączenie klasyki z nowością.

O ile sam projekt nie jest tak zaawansowany jak chociażby remake Tomb Raider 2 na Unreal Engine 4, to i tak robi wrażenie. Mocno przygodowa rozgrywka z TR: TLR ciekawie wpasowuje się w realia Resident Evil. W efekcie RE 2 nieco wytraciło klimat horroru, ale gameplay stał się znacznie bardziej dynamiczny.

Jeśli ograliście już drugiego Residenta w oryginale, to zdecydowanie warto rzucić okiem na ten twór. To dużo ciekawszy projekt, niż kolejny, mający po prostu ładnie wyglądać fanowski remake, a klimat oryginału wciąż jest odczuwalny.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.