Resident Evil 3.5: Revival – ambitny remake od fana serii

Fanowski projekt Resident Evil 3.5 Revival próbuje przywrócić pierwotną wizję Capcom na RE4. Fan zaprezentował efekty swojej pracy.

Resident Evil 4 jest uwielbiane przez graczy, ale mogło wyglądać zupełnie inaczej. Pierwotna wizja Capcomu prezentowała nieco inny pomysł na rozgrywkę, która została zaprezentowana na różnych konferencjach przed ostateczną premierą RE4. Te nieukończone, odrzucone wizje są znane fanom uniwersum jako Resident Evil 3.5.

Fani serii wielokrotnie podchodzili do odtworzenia wspomnianych wyżej prototypów na silniku RE4, jednak praktycznie za każdym razem takowe projekty były zamykane przez Capcom.

Najbardziej oddani miłośnicy Resident Evil są jednak bardzo zawzięci i aktualnie powstaje kolejny mod mający wskrzeszać dawne wizje na przygodę Leona. W sieci pojawił się pokaz Resident Evil 3.5: Revival.

Revival ewidentnie potrzebuje jeszcze sporo szlifu i nie ma w tym nic dziwnego, wszak znajduje się on w bardzo wczesnym stadium produkcji. Nie wiadomo kiedy modyfikacja zostanie ukończona, o ile w ogóle projekt doczeka się finalnego wydania.

Jeśli Capcom odkryje istnienie modyfikacji, to najpewniej odezwie się do twórców i zażąda wstrzymania prac oraz całkowitego usunięcia projektu. Cóż, wydawca ma do tego pełne prawo.

Istnieje jednak cień szansy na to, że prototypowe pomysły z wczesnych wersji Resident Evil 4 pojawią się w powstającym, oficjalnym remake’u produkcji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.