Czy są na sali fani pudełkowych wydań gier? Mam wrażenie, że tak — choć jest was coraz mniej. Tak czy inaczej, pamięta o was Capcom, który zapowiedział wydanie kilku odsłon serii Resident Evil w fizycznych opakowaniach — i to jeszcze w tym roku. Trzy wydane już odsłony części doczekają się fizycznych edycji na PS5.