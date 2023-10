Chcielibyście zagrać w zremasterowane edycje takich gier, jak Fallout 3 albo The Elder Scrolls IV: Oblivion na PlayStation? No to mamy dla was złe wieści, bo plotka głosi, że pojawią się ekskluzywnie na platformach Xbox. Ma to wynikać oczywiście z przejęcia Bethesdy przez Microsoft. Cóż, posiadacze konsol z USA mogą zacierać ręce.