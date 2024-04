Microsoft po 12 latach zamknął oddział Bethesdy? Niepokojące doniesienia w sieci

Trzeba zaznaczyć, że najnowsza decyzja technologicznego molocha raczej w żaden sposób nie przełoży się na dalsze plany wydawnicze czy wsparcie istniejących już gier. Niemniej to kolejny cegiełka do tragicznej sytuacji w branży gamedev. No i nie zapominajmy, że chodzi o ludzi, którzy mogli właśnie stracić pracę.

Bethesda we Francji zostaje zamknięta?

Piszę wszędzie “może” i “raczej”, bo pewności co do najnowszych doniesień nie ma. Wiele jednak wskazuje na to, że Microsoft naprawdę zamknął francuski oddział Bethesdy. Szukając nieco osłody w tej goryczy, możemy tylko wspomnieć, że nie chodzi o duży filar przedsiębiorstwa. Bethesda France do tej pory zatrudniała jedynie około 15 osób, a oddział skupiał się przede wszystkim na promocji, marketingu i wydawaniu gier na tamtejszy region.

Jak donosi Insider Gaming, Microsoft mógł zdecydować się na cięcia w związku z głośną zapowiedzią wielkich zwolnień w ubiegłym roku. Wtedy korporacja mogła zdecydować się na obcięcie całego swojego czynnika ludzkiego o około 8%. Decyzja została odebrana negatywnie, bo sporo zwolnień dotyczyło również Activision Blizzard, które dopiero co zostało przejęte.

W sieci zaczęły pojawiać się posty pracowników Bethesda France sugerujące, że cały oddział został najwyraźniej zamknięty. Istniał przez ostatnie 12 lat, także decyzja może wydawać się szczególnie negatywna dla tamtejszych graczy. “8 lat mojego życia poświęciłem Bethesda France” – napisał na Twitterze menadżer społeczności o pseudonimie Scotty Cool, który widocznie już tam nie pracuje.

8 ans de ma vie consacrés à @Bethesda_fr, 8 ans de rencontres formidables, de souvenirs que j'oublierai jamais, et d'opportunités uniques.



Une page qui se tourne et qui fait mal à de nombreuses personnes.

Merci aux CM, à la communauté et à nous, modos, d'avoir permis cela 🙏❤️ pic.twitter.com/Q4v4HZjG0j — SCOTTY (@scot_cool) April 22, 2024

O ile pewności co do nowych doniesień nie ma, istnieje raczej spora szansa, że zostaną potwierdzone. Na ten moment ani Xbox, ani Bethesda nie pokusiły się o komentarzach. Mimo wszystko decyzja o zamknięciu oddziału studia raczej nie wpłynie negatywnie na dalsze plany wydawnicze.

Źródło: Insider Gaming