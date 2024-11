Red Dead Redemption FPS. Nowy mod całkowicie zmienia rozgrywkę

Tryb FPS w Red Dead Redemption

Rockstar lubi dodawać do swoich gier tryb FPS, co udowodnił wprowadzając go do GTA V czy Red Dead Redemption 2. Co ciekawe, nie zdecydowano się na taki krok w przypadku pecetowego portu pierwszej odsłony. Nie chcę być złośliwy, ale najpewniej powodem mogła być nieco zwietrzała już oprawa graficzna… Tak czy inaczej, to “niedopatrzenie” zostało naprawione przez twórców modów. Do serwisu NexusMods trafiła modyfikacja pozwalająca na rozgrywkę z perspektywy pierwszoosobowej.

I to w zasadzie jedyna funkcja fanowskiego dodatku, który robi dokładnie to, co w nazwie. Niestety, mod nie jest idealny z uwagi na brak przystosowania gry do takiej perspektywy. Mogą zdarzać się wizualne błędy wynikające z zupełnie odmiennej perspektywy, która nie została przewidziana przez twórców.

Mod możecie pobrać za darmo z poniższego linku:

Poniżej kilka screenów przedstawiających nowy wygląd w akcji:

Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy użyć magicrdr, aby zastąpić pliki w camera.rpf. Twórca moda poleca również skorzystanie z ClipTweaks – FPS-DOF-FOV.

Źródło: dsogaming.com