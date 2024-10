Rockstar Games znów zaskoczy premierą? Kolejna wersja kultowej gry w drodze

Albo Red Dead Redemption faktycznie trafi natywnie na PS5, albo to po prostu pomyłka ze strony dewelopera. Niemniej są to ciekawe doniesienia.

Jedna z najlepszych gier z kowbojami w roli głównej po wielu latach doczekała się ulepszonego wydania dedykowanego Nintendo Switch i PlayStation 4. Teraz gra zmierza na komputery osobiste, ale może również i powstać z myślą o… PS5?

Red Dead Redemption na PS5 to pomyłka albo kolejne zaskoczenie

Po wydaniu edycji na PS4, raczej mało kto spodziewał się, że jak zwykle spóźniony na imprezę Rockstar szybko wyda wersję na PlayStation 5. Zamiast tego deweloperzy zapowiedzieli premierę gry na PC (po tylu latach!) i… to tyle. W teorii, bo wedle ciekawego wpisu jednej z pracownic studia w serwisie LinkedIn, gra może doczekać się pełnoprawnego wydania PS5.

Jasne, RDR z PS4 jest grywalne na PS5, ale nie jest to wersja, która w pełni wspiera potencjał platformy. Brak tu kluczowych funkcji, ze wsparciem DualSense na czele. Da się tak grać, ale po 14 latach wydawać by się mogło, że można stworzyć natywne wydanie. I to w teorii nadchodzi, jak głosi opis stanowiska i doświadczenia niejakiej Emmy A. z Rockstar Games. W swoim CV ma wpis o opracowaniu Red Dead Redemption w wersji “PS5/Switch”.

Brzmi to nieźle i wiarygodnie, choć niekoniecznie jest prawdziwe. Zastanawia wrzucenie gry w wersji Nintendo Switch zaraz obok rzekomej wersji PS5. Gra w tym samym momencie trafiła na sprzęt Nintendo i Sony, lecz mowa o PS4. Istnieje więc szansa, że pracownica studia mogła się pomylić i zamiast “PS4” napisała po prostu “PS5”.

Jeśli jednak RDR faktycznie debiutuje na PC, to wszystko jest możliwe. Dla graczy zajętych koczowaniem przed biurami Rockstar Games to i tak dobra wiadomość.

Źródło: tech4gamers