Red Dead Redemption wygląda lepiej na PC niż na PS5. Zobaczcie porównanie

Wygląda na to, że mimo większych zmian, Red Dead Redemption w wersji na PC jednak będzie ładniejsze od poprzednich wydań. Różnice są jednak marginalne.

RDR w wydaniu na PC straszy ceną (gra ma przecież 14 lat, no bez przesady!), ale za to zaskakuje grafiką. I choć nadal nie można tego nazwać remasterem, jest nieco ładniej.

Red Dead Redemption PC kontra PS5

Popularny YouTuber Cycu1 specjalizujący się w porównaniach graficznych ponownie zestawił ze sobą nadchodzącą premierę. Tym razem skupił się na porównaniu Red Dead Redemption w wersji na PC z wersją z PS5. Niedawno Rockstar Games potwierdziło istnienie i premierę PeCetowego wydania, ale wcześniej tytuł zadebiutował natywnie właśnie na PlayStation 4 i 5. Czy więc stara gra tak się od siebie różni w nieco ulepszonych wersjach?

Okazuje się, że tak, choć zdecydowanie nie są to zmiany, które mogłyby wprawiać w zachwyt. To raczej miłe zaskoczenie, że Rockstar faktycznie pokusił się o coś chociaż delikatnie lepszego niż zwyczajne podbicie rozdzielczości i tyle. Chyba nikt nie spodziewał się zbyt wielkich różnic, a tu proszę!

Co się zmieniło na pierwszy rzut oka? Przede wszystkim poprawiono kolorystykę (w tym głębię koloru), dzięki czemu gra na blaszaki wydaje się posiadać znacznie większą “głębię”. Do tego ulepszono cienie i oświetlenie, co również podbija ogólne wrażenie, że grafika faktycznie wygląda lepiej. Jest też poprawiony zasięg rysowania obiektów oraz ładniejsze poboczne efekty, jak choćby rozmycie.

To wszystko nie jest jednak aż tak imponujące, aby można mówić, że dostaliśmy remaster, choć z pewnością Red Dead Redemption na PC kreuje się na najładniejszą dotychczas wersję produkcji. Nie mogę jednak z całą pewnością tego stwierdzić, bo miejscami nowe oświetlenie odbiera grze uroku, lub wręcz czyni ją nieco “plastikową”. Mimo wszystko miło jest wiedzieć, że nie jest to zwyczajny port ze Switcha albo PS4. Być może, gdy moderzy włączą się do akcji, dostaniemy jeszcze więcej ulepszeń i usprawnień?

W tym miejscu znajdziecie wymagania gry w wersji na PC.

Źródło: DSOGaming