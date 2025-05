Nowa gra za darmo na Steam to taktyczne RPG, przy którym możecie się zrelaksować

Na platformie Steam pojawiła się nowa gra za darmo. Tym razem jest to taktyczne idle-RPG utrzymane w konwencji roguelike.

Gier za darmo nigdy za wiele. Tylko wczoraj informowaliśmy Was aż o czterech różnych produkcjach: Cleaner Company Prologue, duecie w postaci Trailer Park i Burger Shop, a także Asterix & Obelix XXL: Romastered. W międzyczasie na platformie cyfrowej dystrybucji Steam trwa również darmowy weekend, dzięki czemu możecie za darmo grać w Stellaris. Do tego wszystkiego mamy oczywiście Xbox Free Play Days.

Nowa gra za darmo na Steam. Reborn: An Idle Roguelike RPG

Nie jest to jednak koniec dobrego. W sklepie Valve pojawiła się kolejna darmowa produkcja. Mowa tutaj o grze pod tytułem Reborn: An Idle Roguelike RPG, za której stworzenie odpowiada niezależny deweloper Blake Famsworth. Produkcja łączy elementy gier idle, roguelike oraz klasycznych RPG, oferując unikalne doświadczenie dla graczy ceniących przede wszystkim relaksującą rozgrywkę.

W grze wcielamy się w Katie, nieśmiertelną wojowniczkę znaną jako tytułowy Reborn, której zadaniem jest ochrona spokojnej wioski położonej na skraju niebezpiecznej jaskini. Podczas gdy bohaterka automatycznie walczy z coraz to silniejszymi przeciwnikami, my możemy skupić się na rozwijaniu jej statystyk, rzemiośle, warzeniu mikstur, jak również interakcjach z mieszkańcami wioski. Zgodnie z zasadami roguelike, każda śmierć w grze to szansa na wzmocnienie postaci i odkrycie kolejnych fragmentów fabuły.

Wielu z Was zapewne zauważy, że Reborn: An Idle Roguelike RPG posiada aktualnie mieszane recenzje na Steam. Wszystko wskazuje na to, że opinie negatywne skupiają się w dużej mierze na błędach. Wystawione recenzje dotyczą jednak wczesnego dostępu, z którego gra wyszła wczoraj.

Jest to jednak produkcja typu idle, co oznacza, że nie musimy się martwić walczeniem z przeciwnikami. Odbywa się automatycznie. Dzięki temu można się po prostu przy niej zrelaksować, czy też nawet zostawić grę włączoną gdzieś w tle. Tytuł nie zawiera mikropłatności i nie wymaga od nas codziennego logowania, dzięki czemu jest to tytuł idealny dla tych, którzy nie mają zbyt dużo czasu na granie.

