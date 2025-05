Asterix i Obelix całkowicie za darmo w mocno limitowanej promocji. Odbierajcie kod na Steam

Gra za darmo na Fanatical dla fanów Asterixa i Obelixa! Bardzo udana zręcznościówka dostępna jest bez opłat. Wspominam ją bardzo ciepło, bo… to jedna z pierwszych gier, w jakie w ogóle grałem. Mówię oczywiście o oryginale, a nie remasterze (Romasterze?).

To dobra okazja, by przypomnieć sobie klasyczną przygodę dwóch najbardziej znanych Galów w Europie. Asterix & Obelix XXL: Romastered to odświeżona wersja gry z 2003 roku – z nową grafiką, usprawnionym sterowaniem i możliwością przełączania się między starą a nową oprawą wizualną. Rozgrywka pozostała typowo zręcznościowa – biegamy, tłuczemy Rzymian i rozwiązujemy proste zagadki w znanych lokacjach ze świata komiksu.

Gra za darmo na Steam — mocno limitowana akcja

Aby dodać grę do swojej biblioteki Steam, trzeba odwiedzić stronę Fanatical i zalogować się na swoje konto. Rejestracja zajmuje chwilę i jest bezpłatna. Po kliknięciu przycisku “Add to Cart” otrzymujemy unikalny klucz, który należy aktywować na platformie Steam (w zakładce “Dodaj grę” > “Aktywuj produkt na Steam”). Musicie też zgodzić się na newsletter Fanatical, ale spokojnie, można z niego zrezygnować. Kod można wykorzystać tylko raz, a liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona do 100 tys. kluczy. Jeśli pula się skończy, oferta znika wcześniej.

Rozdajemy 100 000 kluczy Steam do gry Asterix & Obelix XXL Romastered – pełnej akcji, rzymskiej przygody, w której walczysz, ucztujesz i bawisz się z dwoma najbardziej kultowymi bohaterami w historii komiksów. – czytamy w opisie rozdawnictwa

Fanatical podkreśla, że promocja potrwa maksymalnie do 12 maja 2025 roku, ale lepiej nie zwlekać. Takie darmówki potrafią zniknąć bardzo szybko! Zwłaszcza gdy mowa o znanej marce i grze, która nie trafiła wcześniej do większych darmowych ofert.

Źródło: Fanatical