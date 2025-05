Czy Stellaris to jedna z najlepszych gier strategicznych w historii? Bez wątpienia tak. Teraz ten kultowy tytuł możecie ograć zupełnie za darmo w ramach promocyjnego weekendu. Nie ma co zwlekać, tytuł znajdziecie na platformie Steam.

Gra za darmo na weekend – Stellaris na PC

Nie musicie płacić, aby zagrać w absolutnie epicką i genialną grę strategiczną. Wszystko dzięki specjalnej ofercie Paradoxu, która jest obecnie dostępna na platformie Steam. Przez najbliższy weekend możecie bawić się w Stellaris bez płacenia. Tytuł ten jest bowiem dostępny zupełnie za darmo.

Grę pobierzecie bezpośrednio na Steam:

To jednak nie koniec ciekawych ofert. Jeżeli gra wam się spodoba, to możecie dodać ją do swojej biblioteki na zawsze. I to w okazyjnej cenie. Obecnie gra kosztuje na platformie Valve jedynie 46,24 zł. To naprawdę dobra cena.

Czy warto? Zdecydowanie tak! Stellaris to tytuł, który pozwala stworzyć własne imperium kosmiczne – od biologii gatunku po systemy polityczne – i rozwijać je w dynamicznie zmieniającym się wszechświecie pełnym sojuszy, konfliktów i nieprzewidywalnych wydarzeń. Gra potrafi wciągnąć na dziesiątki godzin, szczególnie jeśli cenisz sobie rozbudowane drzewka technologii, dyplomację i zarządzanie zasobami. Trzeba jednak zaznaczyć, że ma wysoki próg wejścia i wymaga cierpliwości, zwłaszcza na początku.

