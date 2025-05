Xbox Free Play Days z nową ofertą. Straszna przygodówka i legendarny klasyk w nowej odsłonie

Jak co tydzień, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft zaprezentowali najnowszą ofertę darmowego weekendu Xbox Free Play Days dla posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass. Jest on dostępny dla wszystkich wariantów usługi, czyli Core, Standard, jak również Ultimate.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny. Może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Free Play Days – nowe gry do sprawdzenia za darmo

Lista produkcji dostępnych do wypróbowania za darmo prezentuje się następująco:

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs – Deluxe Edition

Still Wakes the Deep

Warto zauważyć, że Still Wakes the Deep jest już dostępne za darmo dla posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass w wariantach Standard oraz Ultimate. Teraz jednak grę wypróbować mogą także posiadacze wariantu Core. Co więcej, równocześnie dostępna jest 2-godzinna wersja próbna, w tym przypadku dla wszystkich zainteresowanych posiadaczy konsol Xbox.

A skoro już mowa o tym tytule, jest to mroczna gra przygodowa osadzona na szkockiej platformie wiertniczej w 1975 roku. Wcielamy się w niej w pracownika walczącego o życie w obliczu nadprzyrodzonego zagrożenia. PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs to z kolei pokręcona wersja klasycznego PAC-MANa, która przenosi rozgrywkę do nowego wymiaru z 64-osobowym PvP, w którym gracze rywalizują ze sobą na połączonych labiryntach. Jeść możemy wszystko – od kropek, przez duchy, aż po innych graczy – a celem jest przetrwanie jako ostatni PAC. W grze znajdziesz też Power Itemy, elementy kosmetyczne, a także możliwość zabawy ze znajomymi w trybie cross-platform.

Przypominamy, że po zakończeniu Free Play Days możecie kontynuować rozgrywkę, kupując grę z rabatem – wszystkie zdobyte osiągnięcia, jak również zapisane postępy zostaną zachowane.

Gry możecie testować do poniedziałku 12 maja do godziny 8:59 czasu polskiego.

Źródło: Xbox Wire