Dwie gry za darmo dla fanów grozy i fast foodów. Odbierzecie je tylko teraz

Na itch.io wystartowała czasowa akcja promocyjna Cool Sale and Bundle przygotowana przez niezależne JML Studio. Do 22 maja 2025 roku można tam całkowicie za darmo zgarnąć dwie ich gry: Trailer Park oraz Burger Shop. Wystarczy zalogować się na platformie i dodać je do swojej biblioteki – żadnych haczyków, żadnych mikrotransakcji. Co ciekawe, obydwie należą do serii Whispers in the Dark.

Gry za darmo dla fanów mroku i grozy

Trailer Park wrzuca gracza do zapomnianego przez świat kempingu na skraju lasu. Bohater zjawia się tam sam, wśród opuszczonych przyczep i zardzewiałych resztek cywilizacji. Z początku nic się nie dzieje, ale już drugiej nocy ktoś go obserwuje. Z każdym dniem rośnie niepokój – pojawiają się ślady, tajemnicze dźwięki, nieproszone światła. Miejsce okazuje się pełne zaginionych historii, a odpowiedzi mogą czaić się głęboko w lesie. Pytanie tylko, czy zdążysz je poznać, zanim znikniesz jak inni.

Z kolei Burger Shop to pozornie zwykła opowieść o nocnej zmianie w tanim barze. Neonowe światła, cichy szum szafy grającej i końcówka zmiany – aż nagle coś się psuje. W powietrzu wisi napięcie, a to, co znajduje się na zapleczu, kompletnie rozbija rutynę. Nie chodzi już o burgery, tylko o przetrwanie. Gra serwuje mieszankę grozy i absurdu, z sugestią, że za plastikowymi tacami kryje się coś dużo mroczniejszego niż fast food.

Obie gry można pobrać za darmo do 22 maja, więc to dobry moment, by sprawdzić, jak wygląda groza w wydaniu indie. Nie trzeba wiele czasu, by zanurzyć się w te krótkie opowieści – ale powrót do rzeczywistości może zająć trochę dłużej.

Źródło: Itch.io