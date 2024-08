Ready at Dawn zamknięte. Koniec kultowego studia tworzącego dla PlayStation

W sieci pojawiła się informacja o zamknięciu studia Ready at Dawn. Te przez lata było związane z marką PlayStation, aby w końcu trafić w ręce Oculus Studios. Meta podjęła jednak decyzję o ograniczeniu działalności, w związku z czym autorzy kilku naprawdę świetnych gier zostali zmuszeni do szukania pracy. Na ich szczęście czeka na nich sporo ofert z bratnich zespołów należących do spółki.

Ready at Dawn zamknięte! Meta podjeła decyzję

Coraz więcej przedsiębiorstw z branży gier decyduje się na ograniczenia budżetu. Plany cięć kosztów, nawet na określony czas, często wymagają sporych zwolnień lub ograniczania produkcji — na przykład poprzez zamykanie niektórych zespołów. Taką decyzję podjęła firma Meta, która zdecydowała się uciąć część kosztów ponoszonych przez dział Reality Labs. Ready at Dawn, studio współtworzące gry na Oculusa Rift zostało tym samym zamknięte. I jest to przykra wiadomość, zwłaszcza dla fanów gier z PlayStation.

Założone w 2003 roku studio przez długi czas było związane z japońską konsolą (i nie tylko), dostarczając nam przynajmniej kilku naprawdę świetnych gier. Jasne, to nigdy nie był gracz pierwszoligowy — ale rzucając okiem na ich portfolio, można uznać, że potrafili robić gry. Oto kilka przykładowych produkcji:

Daxter (PSP)

God of War: Chains of Olympus (PSP)

Ōkami (Wii)

God of War: Ghost of Sparta (PSP)

God of War: Origins Collection (PS3)

The Order: 1886 (PS4)

Mają zatem w swoim portfolio jedne z najlepszych gier na PSP, a także autorską pozycję na PS4, czyli The Order: 1886. Gra była kontrowersyjna, głównie za sprawą zaledwie kilkugodzinnej kampanii i słabej zawartości, ale… Przecież to wyglądało cudownie! Uważam, że jest to jedna z produkcji, która zasłużyła na sequel — tym razem z dłuższą, bardziej złożoną historią. Od strony klimatu i grafiki bardzo się to broniło.

A wy które produkcje studia wspominacie najlepiej?

Źródło: androidcentral.com