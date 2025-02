Czy brak drugiej odsłony The Order: 1886 był dużym ciosem dla branży? Ciężko powiedzieć, choć sądząc po jakości pierwowzoru niekoniecznie. O kulisach negocjacji z Sony wypowiedział się twórca gry ze studia Ready at Dawn. Przyznał, że miał duże plany wobec kontynuacji, lecz te nie mogły zostać zrealizowane.

The Order: 1886 – druga część i ambitne plany

Andrea Pessino to założyciel studia Ready at Dawn i jedna z osób odpowiedzialnych za grę The Order: 1886. Dziś już nieco zapomniany tytuł miał pokazywać pełnię możliwości konsoli PlayStation 4. Mimo faktycznie olśniewającej grafiki nie wykorzystał całego swojego potencjału. Tytuł był krytykowany za karygodną długość, absolutną liniowość i praktyczny brak zawartości poza główną (i jedyną) historią. To jedna z tych gier, które zajmą wam około 5 godzin, a później nie mają już nic do zaoferowania — a szkoda, bo klimat i aspekt wizualny były na wysokim poziomie.

Tytuł zebrał niezbyt przychylne oceny i nie zaskarbił sobie sympatii graczy. Jasne, wskazywano na pewne jego zalety, lecz to nie wystarczyło. Mimo wszystko twórcy chcieli, o czym wspomina Pessino, stworzyć sequel. Tym razem lepiej i tak, aby dostarczyć wszystko to, na co liczyli gracze. Sony powiedziało jednak stanowcze „nie”. Gra nie spełniła oczekiwań i uznano, że tworzenie drugiej odsłony byłoby marnowaniem pieniędzy.

A dlaczego twórcom się nie udało? Jak podaje Pessino, przeszkodą był czas. Deweloperzy potrzebowali jeszcze roku, aby zrobić wszystko zgodnie z planem. Nakazy z góry kazały jednak się streszczać, w efekcie czego dokonywano wielu cięć. Stąd też wiele elementów rozgrywki to jedynie „interaktywne” przerywniki filmowe, a nie pełnoprawna akcja.

Przyznam, że mimo wszystko chętnie zobaczyłbym kontynuację tej gry. Mimo wielu jej wad nie da się ukryć, że tytuł miał ogromny potencjał. Alternatywna wizja Londynu w epoce wiktoriańskiej z całym klimatem steampunku prezentowały się genialnie, a tytuł aż prosił się o nieco mniej liniowości i więcej swobody w tym cudownym świecie. Ostatecznie jako gracze otrzymaliśmy ledwie namiastkę tego, co faktycznie mogli nam sprezentować twórcy. Może druga próba okazałaby się wyczekiwanym sukcesem?

