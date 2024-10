Ubisoft pozwany! Firma udostępniała nasze dane osobowe

W ostatnim czasie nie ma dnia, by nie wypłynęła jakaś negatywna informacja na temat firmy Ubisoft. Gigant branży gier coraz bardziej traci grunt pod nogami, głównie z uwagi na problemy finansowe — teraz dochodzą do tego również i te prawne. Firma została bowiem oskarżona o przesyłanie danych osobowych użytkowników swoich usług — i to bez ich zgody.

Znowu problemy – Ubisoft pozwany przez graczy

Społeczność graczy można wkurzyć na wiele sposobów, na przykład wydając średniej jakości gry. To Ubisoft opanował już jakiś czas temu i w samym tylko 2024 roku wydał dwie kasowe produkcje, które nijak nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Tym razem do grona problemów firmy należy dodać pozew sądowy, bo taki skierowali przeciwko niej… gracze właśnie. Sprawa przynajmniej w teorii wydaje się być poważna, bo chodzi o nasze dane osobiste. Zdaniem autorów pozwu, Ubisoft miał bez wiedzy użytkownika przesyłać nasze dane innej firmie, a chodzi o Metę.

Jak donosi Bloomberg, osobiste informacje na temat użytkowników usług Ubisoft+ i Ubisoft Store (dane umożliwiające identyfikację) były przesyłane do Meta Pixel i do samej bazy danych Meta. To, zdaniem pozywających, było dużym naruszeniem ich bezpieczeństwa, z uwagi na rzekomo bardzo łatwy dostęp do danych ze strony osób niepowołanych.

Warto zaznaczyć, że samo przesyłanie danych nie jest nielegalne. Ba, firmy dość często dzielą się informacjami o użytkownikach ze swoimi partnerami. Sęk w tym, że aby proceder ten przebiegał bez wątpliwości, konieczne jest odpowiednie informowanie graczy czy jakichkolwiek użytkowników o podejmowaniu takich działań. W tym wypadku czytelnej informacji miało zabraknąć, co oznacza, że pozew może mieć rację bytu.

Nie mają łatwo w ostatnim czasie, oj nie.

