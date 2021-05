PlayStation prezentuje gadżety z Ratchet & Clank: Rift Apart. Są ładne, ale do tanich nie należą

Premiera Ratchet & Clank: Rift Apart zbliża się wielkimi krokami, więc Sony postanowiło umilić fanom czekanie. W sklepie PlayStation Gear pojawiło się parę ciekawych, ale niezbyt tanich gadżetów nawiązujących do gry.

Kilka miesięcy temu w Europie wystartował oficjalny sklep PlayStation Gear. Możemy w nim nabyć gadżety ze znanych tytułów Sony. Już przy okazji debiutu, wielu graczy narzekało na dość wysokie ceny.

Teraz do oferty PlayStation Gear trafiły gadżety nawiązujące do Ratchet & Clank: Rift Apart. Jak można się było spodziewać, nie należą one do najtańszych. Niemniej miłośnicy Lomabksa mogą się nimi zainteresować.

Chętni gracze mogą zgarnąć chociażby koszulkę z bardzo ładnym nadrukiem ukazującym Ratcheta, Clanka i Rivet. Dodatkowo w sklepie znajdziemy też sporą butelkę na wodę oraz piórnik. Wszystko to naturalnie z grafikami nawiązującymi do nadchodzącej produkcji.

Co ciekawe, koszulka cieszy się sporym zainteresowaniem. Jak czytamy na stronie, poszczególnych rozmiarów zostało już tylko po parę sztuk, więc PlayStation nie może narzekać na brak chętnych na kupno gadżetów ze swoich gier.

Niestety, jeśli chcielibyście zgarnąć któryś z przedmiotów dla siebie, nie będzie to łatwe. Sklep PlayStation Gear nie działa oficjalnie w Polsce. Nie wiadomo, czy istnieje możliwość wysyłki zamówienia do naszego kraju. Niemniej niewykluczone, że za jakiś czas sklep zaprezentuje swoją ofertę graczom znad Wisły. Póki co bezproblemowe zakupy raczej nie wchodzą w grę.

