Rainbow Six Siege – do operatorów dołączy Kanadyjczyk? Garść informacji o nowym sezonie

Ubisoft zapowiedział drugi sezon szóstego roku Rainbow Six Siege. Dowiedzieliśmy się o nazwie i ciekawym sloganie marketingowym. Wpis wydawcy sugeruje, że do gry zostanie dodana kolejna postać specjalizująca się w leczeniu.

Rainbow Six Siege to bez wątpienia jeden z największych konkurentów CS:GO i Valoranta na scenie esportowej. Gra wyróżnia się swoim silnikiem fizycznym, który pozwala na naprawdę ogrom destrukcji w trakcie meczów. Francuski wydawca cały czas rozwija swoją produkcję, dlatego zapowiedział właśnie nadchodzący sezon.

If you ever need help, just look up. pic.twitter.com/zaoqcaciVF — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) May 17, 2021

Z powyższego tweeta dowiadujemy się paru ważnych informacji. Po pierwsze nadchodzące wydarzenie będzie nosiło nazwę „North Star”. Opis, który możemy zobaczyć obok mówi o „Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy, popatrz w górę.”, co jest oczywistym nawiązaniem do helikoptera ratunkowego z grafiki. Bez wątpienia od razu na myśl przychodzi dodanie do gry operatora będącego ratownikiem medycznym. Byłby to w takim razie kolejny medyk w grze zaraz obok Doca.

Ubisoft ogłosił wcześniej, że do Rainbow Six Siege zawita także nowy operator wywodzący się z Nakody, czyli ludu zamieszkującego zachodnią Kanadę. Pasowałoby to do powyższego screenu, ponieważ mamy do czynienia z modelem pojazdu wykorzystywanego właśnie na terenie wspomnianego kraju.

Powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie bardziej szczegółowych informacji na temat nadchodzącego sezonu. W przypadku dwóch ostatnich sezonów mieliśmy do czynienia z dodaniem jednak tylko jednego operatora, zamiast dwóch, co miało miejsce wcześniej. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby ten trend miał się ponownie zmienić.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.