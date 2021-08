Rainbow Six Siege do wypróbowania za darmo. Zagramy na PC, PlayStation i Google Stadia

Trwa bezpłatny weekend z Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Produkcję przetestujemy na blaszakach, konsolach Sony i Google Stadia do poniedziałku.

Jeśli lubicie strzelaniny i do tej pory nie mieliście okazji zagrać w tytuł od Ubisoftu z 2015, to teraz nadarza się ku temu wspaniała okazja. Gra jest dostępna do przetestowania za darmo do poniedziałku 16 sierpnia do godziny 13:00.

Bezpłatny weekend obejmuje wersje na PC, PlayStation 4 i 5 oraz Google Stadia. W tym ostatnim przypadku trzeba mieć jednak abonament Stadia Pro. Oto potrzebne linki:

Osobom, które lubią ogrywać tytuły bardziej niż za nie płacić, przypominamy też o innych trwających obecnie ciekawych ofertach. Przede wszystkim od niedawna możemy na zawsze upolować polskiego RTS-a z ciekawą mechaniką The Mims Beginning. A oprócz tego standardowo ma coś dla nas Epic Games – tym razem to sandbox w klimatach sci-fi Rebel Galaxy.