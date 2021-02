Rainbow Six Siege czekają ogromne zmiany. Ubisoft zapowiada nowości

Ubisoft zapowiedział wielkie nowości nadchodzące do Rainbow Six Siege. Szósty rok wsparcia gry zapowiada się wyjątkowo obficie. Fani tytułu będą zadowoleni.

Fani sieciowych strzelanek nie mają powodów do nudy. Najnowsze odsłony Call of Duty zyskają wkrótce sporą aktualizację, Battlefield 6 zbliża się nieubłaganie, a do tego Ubi dba o rozwój swojej rywalizacyjnej produkcji.

Sieciowe Rainbow Six rozwija się od sześciu lat i nic nie wskazuje na to, aby miało przestać. To wciąż jeden z najważniejszych graczy na rynku FPS-ów.

Szósty rok wsparcia Rainbow Six Siege będzie bardzo istotny

Jak co roku, Ubi uraczyło fanów obszerną zapowiedzią nadchodzących do Siege nowości. Tym razem graczy czeka cała masa zmian i jeszcze więcej nowego contentu.

Po pierwsze, do gry trafi nowy operator z Argentyny – Flores. To postać stojąca po stronie atakujących, która wprowadzi do tytułu jeszcze więcej eksplozji. Flores został wyposażony w cztery drony, które możemy wysłać w dowolny punkt, aby eksplodowały. Robociki stają się odporne na obrażenia chwilę przed detonacją, ale wydają z siebie głośny dźwięk, który ostrzeże przeciwników przed wybuchem. Ciekawe, czy Ubi zadbało o dobry balans postaci.

Stali gracze powinni też zwrócić uwagę na reworki jednej z map i kilku operatorów oraz mechanik. Zmian doczekają się:

Mapa Border

Kuloodporne kamery

Mira

Maestro

Goyo

Fuze

Finka

Co więcej, w RSS pojawią się zmiany systemu pancerza i zdrowia. Gracze będą teraz mogli łatwiej stwierdzić, ile dokładnie dodatkowego zdrowia daje im posiadany pancerz.

Jest też dobra wiadomość dla niecierpliwych graczy. Ubi postara się zredukować czas oczekiwania na odrodzenie dzięki dodaniu pomniejszych aktywności, które będą mogli wykonywać martwi gracze. W grę wchodzi kontrolowanie zdalnych urządzeń po śmierci, a także wybieranie osprzętu i operatora w przypadku strony atakującej.

Zmian jest znacznie więcej. W RSS pojawi się też w końcu pełny system reputacji, powtórki rozgrywek (na razie tylko na PC) i zmiany Battle Passa.

Rainbow Six Siege będzie zostanie z nami na wiele lat

Fani Rainbow Six Siege nie będą się nudzić. Zmian jest cała masa, a do tego niedawno wprowadzono aktualizację na konsole nowej generacji. Ta gra wciąż żyje, a dzięki stosunkowo niskiej cenie stale przyciąga kolejnych śmiałków.

Osobiście zakończyłem swoją przygodę z RSS z powodu braku czasu, ale chętnie wpadnę za kilka miesięcy i sprawdzę, jak wypadają w praktyce nowości. Jeśli lubicie rywalizacyjne strzelanki i jeszcze nie graliście, to gwarantuję, że warto.

Jeśli interesują Was dokładne szczegóły szóstego roku wsparcia, to możecie obejrzeć poniższe podsumowanie Ubisoftu. Oczywiście jeśli macie wolne kilkadziesiąt minut.

Pod nim dodatkowo podrzucamy bardzo efektowny trailer nowej operacji zmierzającej do gry.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.