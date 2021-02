Ubisoft wyjaśnia zamieszanie z nowym Rainbow Six. Szykuje się szybka premiera?

W sieci panuje teraz spory chaos związany z nowym Rainbow Six. Ubisoft rozjaśnił plotki i przecieki krążące po sieci, a gra otrzymała… aktualizację.

Początek roku mija nam bardzo chaotycznie. Wiele gier zostaje przesuniętych, a inne wychodzą w nienajlepszej formie.

Na domiar złego o poszczególnych produkcjach ślad zaginął, a wydawcy niechętnie dzielą się konkretnymi informacjami. Jednym z takich tytułów jest nowa odsłona strzelanek od Ubisoftu, która zaginęła w akcji, a teraz powraca… i wiemy o niej jeszcze mniej, niż wcześniej. Teraz nawet jej nazwa jest niepewna.

Domniemane Quarantine najpewniej doczeka się zmiany nazwy, o czym pisaliśmy jakiś czas temu. Nagle w sieci pojawiły się grafiki prezentujące ten tytuł z dopiskiem „Parasite”. Gracze zgodnie stwierdzili, że to nowa nazwa nadchodzącej produkcji.

Ubi szybko rozjaśniło sprawę. Okazuje się, że Parasite to tylko nazwa kodowa gry. Co więcej, oficjalny tytuł zostanie ujawniony niedługo. Sprawa jest więc bardzo zagmatwana.

Chociaż niedawno poinformowaliśmy, że zmienimy nazwę Quarantine, „Parasite” to tylko nazwa zastępcza, której używają nasze wewnętrzne zespoły. Niedawno przeprowadziliśmy wewnętrzny test gry i niektóre z jego szczegółów wyciekły do sieci. Możemy potwierdzić, że to zajawka nadchodzącej gry, a dodatkowo niedługo podamy więcej szczegółów, w tym oficjalną nazwę.

– skomentował przedstawiciel Ubisoftu dla PCGamesN