O co chodzi w Rainbow Six Extraction? Pokaz rozgrywki, liczba map, operatorów i wiele więcej

Ubisoft ujawnił masę informacji o Rainbow Six Extraction. Słynny wydawca udostępnił również treściwy przegląd rozgrywki z nowego FPS-a.

Niedawno Ubi przesunęło termin premiery swojego nowego, kooperacyjnego FPS-a. Wydawca nie zwalnia jednak z kampanią marketingową i postanowił sprezentować graczom garść ciekawych informacji o grze.

Na wstępie warto wspomnieć, ile zawartości zaoferuje tytuł w momencie premiery. Tej nie brakuje i możemy się spodziewać, że wydawca nadal będzie wprowadzać nowości. Oto jak prezentuje się Rainbow Six Extraction w liczbach:

18 grywalnych operatorów

12 map

13 misji

25 gadżetów

69 broni

12 typów przeciwników

Jeśli ominęły Was wcześniejsza zapowiedzi gry, warto przypomnieć, czym ona właściwie jest. To kooperacyjny FPS, w którym trójka graczy staje przeciwko śmiertelnie niebezpiecznemu pasożytowi. Przemienia on ludzi w zabójcze potwory, które polują na graczy. Brzmi dość standardowo, ale Ubi dokłada do tego elementy z Rainbow Six Siege. Jeśli lubicie taktyczne shootery, być może ten tytuł Was zainteresuje.

Dodatkowo ujawniono kolejny pokaz rozgrywki. Nie jest on specjalnie długi i to bardziej pigułka konkretów, niż obszerna prezentacja. Materiał znajdziecie poniżej.