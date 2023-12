PlayStation Portal to hit. Nawet kilka miesięcy oczekiwania na dostawę

PlayStation Portal brakuje w sklepach?

Początkowe opinie na temat tego gadżetu do PS5 były różne. Niby świetnie, że można grać w gry z dużej konsoli na mniejszym ekranie, jednak nie ma to nic wspólnego z natywnym uruchamianiem ulubionych produkcji. Jest to zatem narzędzie do streamingu pod warunkiem, że znajdujemy się w pobliżu naszej konsoli. No, chyba że korzystamy z internetu ze Starlinków, wtedy grać można nawet w samolocie. PlayStation Portal znalazło jednak swoich zwolenników również w Polsce.

Okazuje się jednak, że okres świąteczny to prawdziwy boom popularności tego sprzętu. Ostatnie doniesienia sugerują, że w niektórych sklepach brakuje urządzeń. Kilka osób poinformowało społeczność graczy, że po zakupie proponowany czas dostawy wynosi nawet 3 miesiące. Oznacza to, że zakup gadżetu z Amazona wiąże się z otrzymaniem go dopiero w okolicy końca marca. Skąd takie problemy z dostępnością towaru?

Tak naprawdę nikt tego nie wie. Możliwe, że Sony nie doszacowało zatowarowania sklepów i nie spodziewało się takiego wystrzału popularności. Nie jest to oczywiście tak chodliwy towar jak PS5 po premierze. W dalszym jednak ciągu sporo graczy chciałoby je zdobyć, a obecnie jest to mocno utrudnione.

Czy PlayStation Portal jest dostępne w polskich sklepach? Popularne elektromarkety zaczęły sprzedawać sprzęt na premierę, ale obecnie nie sposób znaleźć oferty, przy której nie widnieje informacja o braku towaru w magazynie. Tak naprawdę da się to kupić jedynie z drugiej ręki, na dodatek w mocno zawyżonej cenie.