Sony mówi o PS6. “Jeszcze wiele możemy zrobić”

Jeden z dyrektorów Sony w ostatnim wywiadzie zdradził, czego możemy spodziewać się po PS6. Firma chce przesuwać granice i to nie tylko w grafice.

W trakcie tego samego wywiadu dyrektor generalny Sony Interactive Platform Business Group Hideaki Nishino stwierdził, że PS5 jest o wiele bardziej przystępne od PC czy nawet urządzeń mobilnych. O tym pisaliśmy wcześniej, więc teraz przyjrzymy się słowom, jakie w pewien sposób zapowiadają PlayStation 6.

Czego spodziewać się po PS6?

W rozmowie z magazynem Nikkei dyrektor biznesowy Sony Interactive Hideaki Nishino został zapytany o zbliżającą się premierę PS5 Pro. Redaktor niejako zasugerował, że ulepszona wersja obecnej generacji mogłaby okazać się dodatkową trudnością w stworzeniu pełnoprawnego następcy. W końcu zapewne niejeden gracz obawia się, że różnica między current-genami a takim PS6 nie będzie zbytnio widoczna.

Hideaki Nishino nawiązał do nieustannie rozwijanej technologii i postępom, dzięki którym możliwe są nowe dokonania, także w branży gier wideo. Jego zdaniem “jeszcze wiele [Sony – dop. red.] może zrobić”. W końcu w stosunku do PS4, PlayStation 5 oznacza spory postęp technologiczny. Konsola w końcu umożliwia gaming w 60 fpsach w wielu współczesnych grach AAA, a do tego udało się znacząco poprawić czasy ładowania i instalacji gier dzięki dyskowi SSD. Nishino zaznacza również spory postęp w implementacji dźwięku 3D, rewolucyjnym kontrolerom DualSense czy nawet samej grafice.

Dyrektor japońskiego giganta uznał, że “dokładność wizualna jest ważna” oraz że firma “będzie również aktualizować inne elementy”. Sony najwyraźniej nie zamierza więc skupiać się jedynie na grafice, a to zawsze dobry znak.

Nie mamy jednak pojęcia, czego tak naprawdę oczekiwać po kolejnej generacji. I tak minie dobre kilka lat, zanim usłyszmy jakieś oficjalne konkrety. Niedawno mówiono o przegranym przetargu Intela na wykorzystanie ich chipów do produkcji PS6. Wszystko dlatego, że Sony tym razem mocno stawia na wsteczną kompatybilność.

Źródło: TweakTown