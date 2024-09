PS5 jest wygodniejsze od PC, a nawet i smartfonów – mówi Sony

Konsole, PeCety, urządzenia mobilne – dziś mamy mnóstwo platform, na których możemy korzystać z uwielbianej przez nas formy spędzania wolnego czasu. Sony podkreśla jednak, czemu warto to robić akurat przy PS5.

PS5 lepsze od PC?

W niedawnym wywiadzie dla Nikkei, dyrektor generalny Sony Interactive Platform Business Group Hideaki Nishino został zapytany o kondycję rynku konsol gamingowych w sytuacji, w której coraz więcej osób gra na PC. Wszak współcześnie granica między sprzętami niejako się zaciera, lecz nadal to właśnie PeCety oferują zdecydowanie większą moc i swobodniejsze możliwości customizacji. Co ciekawe, Nishino twierdzi także, że konsole są wygodniejsze i przystępniejsze od… smartfonów. Bodaj najpopularniejszego technologicznego gadżetu naszych czasów.

Myślę, że wiele gier mobilnych zawiera reklamy, a komputery PC są trudne w konfiguracji. Na PlayStation możesz grać w zakupioną zawartość od razu po włączeniu. Produkty są wyraźnie wyświetlane w sklepach, w których kupujesz oprogramowanie, więc jest to intuicyjne doświadczenie. – powiedział Nishino

Są to więc do bólu oczywiste słowa – konsole są lepsze, bo są łatwiejsze do obsługi. I jest w nich akurat sporo racji, bo przez praktycznie całe moje życie zatwardziałego PeCetowca, nierzadko męczyłem się z tym, aby coś w ogóle działało. Z konsolami tego problemu nie ma. Zazwyczaj. Z drugiej strony to ciekawe, w jaki sposób dyrektor finansowy podsumowuje “monopol” Sony na sprzedaż gier w postaci PlayStation Store.

Nishino podsumował również, że firma nadal celuje w zwiększenie swojego udziału w rynku gier na PC. Ich kolejną wielką premierą będzie przecież God of War Ragnarok. Sony cały czas przede wszystkim skupia się na konsolach domowych. Niebawem premiera PS5 Pro, więc zobaczymy, na co ich stać.

Źródło: ResetEra