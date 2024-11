Możecie zgarnąć konsolę PS5 za darmo. Warunek jest jednak srogi

Z niecodzienną promocją wystartował sklep z biżuterią Helzberg, który najwyraźniej chce przyciągnąć do siebie fanów PS5. A może zachęcić do oświadczyn?

Czasami zdarzają się promocje, których sensu ciężko się dopatrywać. No, nie chcę narzekać na promocje w ogóle, bo przecież to świetny sposób na zgarnięcie czegoś taniej albo za darmo. Ale w tym wypadku i tak trzeba zabulić. Słono.

PS5 za darmo (do biżuterii)

Helzberg Diamonds to bardzo popularna choćby w Stanach Zjednoczonych sieć sklepów z biżuterią. Kupicie tam w zasadzie każdy rodzaj ozdoby, jaki sobie tylko wymarzycie – pierścionki, wisiory, kolczyki i tak dalej. Z jednej strony nie należy do segmentu najbardziej premium, ale z drugiej nie jest to również najtańsza sieciówka.

Ale jaki ma to w ogóle związek z grami czy konsolami? Ot, banalny, a wszystko z powodu najnowszej promocji, na którą natrafili ostatnio internauci. Wieściami podzielił się Wario64 na Twitterze, choć nie do końca wiem, czy w ramach ciekawostki, czy faktycznie w celu zachęcenia graczy do zakupu biżuterii. Bo właśnie za zakupy w Helzberg możecie otrzymać konsolę PlayStation 5.

Free PlayStation 5 console when spending $1,799 or more on jewelry at Helzberg https://t.co/JCjmIuEaW8 pic.twitter.com/25VK3LSA4K — Wario64 (@Wario64) November 12, 2024

Sam fakt zestawienia konsoli z biżuterią wydaje się dziwny, ale być może jest w tym sens. Potencjalnie sklep chce zachęcić gamerów lub gamerki do tego, by kupić pierścionek zaręczynowy dla drugiej połowy i przy okazji skorzystać na tym samemu. Tylko faktycznie trzeba byłoby się oświadczyć dość szybko, bo nie wiem, czy łatwo dałoby się usprawiedliwić w domu nagłą obecność konsoli. Moja dziewczyna zapewne miałaby wiele pytań.

Problem jest taki, że gratis sam w sobie jest dość cenny – w końcu konsola PS5 Slim swoje kosztuje – lecz i tak trzeba wydać na biżuterię 1799 dolarów, czyli niemal 7,5 tys. zł. Sporo? Niby tak, ale jak wspomniałem, ceny nie należą tu do najtańszych. Dla większości graczy to i tak raczej słaba okazja. Samo PS5 Slim kosztuje przecież około 2300 zł. Nawet za PS5 Pro bez promocji od jednego z dystrybutorów zapłacicie mniej, bo 3500 złotych.

Źródło: Twitter