Po tygodniu od premiery PS5 Pro już można kupić w promocji

Pierwsza promocja na konsolę PlayStation 5 Pro obowiązuje zaledwie tydzień od premiery urządzenia. Przecena nie jest duża i dotyczy tylko mieszkańców wysp, ale sugeruje, że sprzedaż niekoniecznie jest aż tak zachwycająca.

PS5 Pro w promocji

Brytyjska sieć sklepów RTV i AGD Argos wystartowała z pierwszą obniżką ceny na konsolę PS5 w wersji Pro. Najnowsza iteracja sprzętu Japończyków kosztuje tam 659,99 funtów, czyli około 40 funtów mniej od ceny nominalnej. Szału nie ma, ale jeśli założyć, że liczy się każda złotówka (funt, w tym przypadku), to akurat tutaj można zaoszczędzić sporo. Szczególnie że konsola krytykowana była przez wysoką cenę jeszcze od pierwszych zapowiedzi.

Sony, mimo wszystko, utrzymuje, że jest zadowolone ze sprzedaży jak do tej pory. Dokładnych liczb nie znamy, choć konsola ma nawet sprzedawać się lepiej od PS4 Pro. Zresztą, nie da się ukryć, że to ulepszenie w połowie generacji przede wszystkim dedykowane jest graczom oczekującym jak największej wydajności i jakości we współczesnych grach. Dlatego też nikt raczej nie spodziewał się, aby sprzęt z miejsca stał się bestsellerem.

Pokazuje to również sytuacja ze scalperami, którzy nakupowali sprzętu, a teraz mają problem go sprzedawać. Nie tylko konsole są cały czas dostępne w oficjalnej dystrybucji, ale i najwyraźniej wcale nie poluje na nie aż tylu graczy. Nie oznacza to, że sprzedaż jest słaba, choć biorąc jeszcze pod uwagę obniżkę w Argos, coś może być na rzeczy.

