PS5 z ukrytą przeglądarką. Oto jak ją włączyć

Okazuje się, że PS5 ma w pełni sprawną przeglądarkę. Do jej uruchomienia potrzebujemy konkretnej gry lub prostej sztuczki z wiadomościami.

Jak zapewne wiecie, PlayStation 5 pojawiło się na rynku bez przeglądarki internetowej. Nieco wzburzyło to niektórych graczy i okazuje się, że wielu z nich regularnie surfowało po Internecie na swojej konsoli. Posiadacze nowego sprzętu Sony odkryli sposoby na odpalenie przeglądarki.

Jak włączyć przeglądarkę w PS5?

Przeglądarkę możemy uruchomić za pośrednictwem gry War Thunder. Wystarczy, że klikniemy w interesujący nas pojazd, przejdziemy do zakładki „więcej informacji” i zostaniemy przeniesieni do wiki produkcji, która wyświetli się w przeglądarce. Co więcej, możemy przeglądać w ten sposób Internet przy pomocy myszki i klawiatury. Co prawda taka przeglądarka jest dość ograniczona, ale powinna wyświetlić większość stron bez większego problemu. Sztuczka działa dzięki temu, że War Thunder wspiera mysz i klawiaturę w trakcie rozgrywki, a wiki gry posiada tylko wersję przeglądarkową.

Dodatkowo istnieje inny sposób na uruchomienie przeglądarki na naszym PlayStation 5. Wystarczy, że wyślemy jednemu z naszych znajomych dowolny link przez wiadomość prywatną przez konsolę, lub on wyśle go nam. Po kliknięciu otrzymamy dostęp do przeglądarki i możemy dzięki temu dostać się na dowolną stronę.

Jakby tego było mało, jeśli nie posiadacie dwóch ekranów lub gracie na telewizorze, możecie – przykładowo – odpalić filmik na YouTube przez przeglądarkę i wyświetlić go obok podglądu gry. Szczegółowe instrukcje krok po kroku wykonania obu sztuczek znajdziecie poniżej. Niewykluczone, że Sony w ciągu kilku miesięcy zaimplementuje przeglądarkę oficjalnie w konsoli.

Czy przeglądarka pojawi się na PS5 w pełnej formie?

Póki co PlayStation 5 nie posiada oficjalnej aplikacji do przeglądania sieci. Prawdopodobnie przyczyną takiego stanu rzeczy są względy bezpieczeństwa. Swobodny dostęp do przeglądarki ułatwiłby złamanie zabezpieczeń konsoli, a Sony zdecydowanie nie jest to na rękę.

Co ciekawe, w menu PS5 znajduje się sekcja ustawień przeglądarki. Co prawda odnosi się ona do witryn otwieranych poprzez gry lub wymienione wyżej sztuczki, ale nadal istnieje. Możliwe, że Sony pracuje nad dodatkowymi zabezpieczeniami, które mogłyby uchronić konsolę przez hakerami, jeśli na konsoli pojawi się apka do surfowania po sieci.

Na ten moment producent skupia się na udoskonalaniu oprogramowania swojego sprzętu. Na nowe funkcje musimy trochę zaczekać, bo nie są one mimo wszystko priorytetem. System konsoli nadal ma kilka większych błędów, więc lepiej, żeby Sony faktycznie skupiło się na ich eliminowaniu. Jeśli przeglądarka kiedykolwiek się pojawi, to zapewne najwcześniej za kilka miesięcy. Niewykluczone jednak, że koniec końców PS5 nigdy jej nie otrzyma.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.