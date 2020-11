PS5 zadebiutuje bez przeglądarki internetowej

Wygląda na to, że PS5 pojawi się na rynku bez przeglądarki internetowej. Sony rezygnuje z niepopularnego rozwiązania w nowym PlayStation.

Choć nowa konsola Sony może wzbudzać sporo pozytywnych emocji, to wielu graczy jest rozczarowanych brakiem istotnych funkcji. Najgłośniejszą niedogodnością jest zdecydowanie tymczasowy brak wsparcia dla rozdzielczości 1440p, ale na tym się nie kończy.

Pierwsi testerzy donoszą, że PS5 nie posiada przeglądarki internetowej. Brzmi to jak mało znaczący detal, wszak konsola służy do grania oraz sporadycznego oglądania filmów i seriali. Większość użytkowników decyduje się na przeglądanie sieci za pomocą telefonu lub komputera i jest to zdecydowanie wygodniejsza opcja niż ślamazarne przeklikiwanie okienek za pomocą gałek analogowych.

Mimo to, sporo użytkowników na forum Reddit żali się, że używali przeglądarki w swoim PS4 na przykład do oglądania transmisji sportowych. Brak tej funkcji zaboli co prawda nieliczną część graczy, ale nadal jest to ograniczenie funkcjonalności sprzętu.

Niewykluczone jednak, że przeglądarka pojawi się w przyszłych aktualizacjach systemu PlayStation 5. Sony ma tendencję do aktualizowania interfejsu i możliwości swoich konsol i możliwe, że po prostu zabrakło czasu na przygotowanie działającej przeglądarki internetowej.

PS5 trafi do polskich graczy już 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.