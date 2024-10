Sony sprzedaje tańsze konsole PS5. Można sporo zaoszczędzić

Tańsze konsole PS5 i to oficjalnie z dystrybucji producenta? Tak, teraz jest to możliwe, bo Sony w końcu oferuje sprzęt “odnowiony”.

Niestety polscy gracze mogą jedynie oblizać się na myśl o możliwości kupienia tańszych konsol takich jak PlayStation 5. Obecnie konsole refurbished dostępne są jedynie w PlayStation Direct, którego… w Polsce nie ma.

PS5 taniej, ale nie u nas

Microsoft od dawna oferuje tańsze konsole Xbox Series, które możemy kupić w wersji refurbished. Jest to sprzęt zwrócony bądź reklamowany, ale odpowiednio sprawdzony i certyfikowany, dzięki czemu potencjalnie powinien działać wcale nie gorzej niż droższe wersje wprost ze sklepu. W ten sposób da się bardzo dużo zaoszczędzić na konsolach Xbox, ale fani PlayStation do tej pory nie mieli takiej opcji.

Wszystko to zmieniło się właśnie teraz, zgodnie z poprzednimi obietnicami japońskiego giganta. W oficjalnym sklepie PlayStation Direct można już kupować konsole odnowione, ale zdecydowanie tańsze. W ten sposób można oszczędzić nawet 100 dolarów lub ekwiwalent w innej walucie. W Stanach Zjednoczonych można kupić bazowy model PS5 za 399,99 dolarów w wersji z napędem lub 349,99 USD bez niego. Obecnie nie są dostępne modele PlayStation 5 Slim.

Różnica jest więc całkiem spora, a do tego sprzęt przyjdzie do klienta z 12-miesięczną gwarancją. Producent zobowiązął się do dogłębnego sprawdzenia i przetestowania konsoli oraz zagwarantowania, że będzie działał jak nowy. Takie konsole pochodzą najczęściej ze zwrotów lub reklamacji, lecz poza śladami użytkowania nie powinny sprawiać żadnych problemów.

Pomysł jest więc zacny, ale szkoda, że na razie nie wszyscy skorzystają.

Źródło: VGC