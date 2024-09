PS5 kupicie taniej. Sony szykuje wyjątkową ofertę dla graczy

Kto z was jeszcze nie kupił konsoli PS5? Jeżeli model Pro będzie dla was za drogi, to wkrótce na rynku pojawi się bardzo ciekawa alternatywa. Sony planuje rozpocząć sprzedaż modeli konsoli po zwrotach klientów. O ile sprzęt będzie działał jak nowy, to zapłacicie za niego zdecydowanie mniej niż w tradycyjnym sklepie.

PS5 będzie tańsze. Sprytny sposób na obniżkę cen

Sony postanowiło zachęcić graczy bez konsol PS5 do przesiadki na nową generację. Wszystko za sprawą planów rozpoczęcia sprzedaży modeli po zwrotach. To urządzenia, które z jakiegoś powodu zostały zwrócone. Konsole mogły być wadliwe, lub po prostu ich nabywcy zdążyli się rozmyślić i chcieli zwrotu pieniędzy. Już niedługo takie urządzenia ponownie trafią na rynek, tym razem w obniżonej cenie.

To zupełnie identyczna sytuacja, jak ze Steam Deckiem, który jest sprzedawany jako “Refurbished”. Sony zapewnia, że konsole będą dokładnie sprawdzone, w razie potrzebny naprawione i będą działać idealnie tak, jak nowe urządzenie – choć de facto nowe nie są. Każdy egzemplarz zostanie wyczyszczony i zweryfikowany przed sprzedażą. Same zestawy będą posiadały wszystkie fabryczne akcesoria. No i najważniejsze, czyli cena.

Taką konsolę z 12-miesięczną gwarancją kupimy za 479,99 funtów lub 499,99 USD. To o 100 dolarów mniej, niż cena sugerowana nowego urządzenia. Mowa zatem o sporej oszczędności, choć nie wiemy, ile taki sprzęt będzie kosztować w Polsce. Na pewno będzie taniej, a to już duży plus.

