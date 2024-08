PS5 z oficjalnym dyskiem SSD 8TB. Cena Was zmiecie

8TB i do tego od cenionej firmy, jeszcze na dokładkę w formie oficjalnie wspieranego podzespołu to prawdziwa gratka dla graczy. Szkoda tylko, że aż tak droga.

PS5 z rozszerzeniem 8TB

Od razu można stwierdzić, że więcej już się nie da, bo 8TB to na ten moment maksymalna pojemność dyskowa, jaką wspiera konsola PlayStation 5. Mimo wszystko Western Digital postanowiło ucieszyć tych, którym wciąż mało. Zapowiedziano oficjalne rozszerzenie w formie dodatkowego dysku SSD o pojemności wspomnianych 8TB. 8TB WD_BLACK SN850P NVMe SSD jest najnowszym, co oferuje popularna firma.

Same w sobie – to genialne wieści! Marka WD_BLACK jest jedną z najlepszych, a do tego ma oficjalne wsparcie Sony, dzięki czemu gracze mogą być pewni, że dobrze trafią. Można być więc pewnym, że przynajmniej jeśli chodzi o nowy model do PS5, dysk będzie stał na najwyższym poziomie. Pod względem jakości, rzecz jasna, ale niestety również i… ceny.

Dodatkowe 8TB licencjonowanego SSD kosztuje niestety sporo, bo Western Digital wyceniło akcesorium na bite 999 dolarów amerykańskich lub około 720 funtów brytyjskich. Daje to nam około 3 700 – 3 800 złotych (dochodzi jeszcze marża i tak dalej), co jest absurdalną ceną. Nie wiem, czy nie lepiej kupić drugiej konsoli… nie no, żartuję oczywiście, ale cena faktycznie powala. Aby jednak nie było tak smutno, gratis dostaniemy miesiąc PS Plus Premium. Szałowo.

Od dawna jednak dodatkowe miejsce na konsolach kosztuje i to sporo. Taki WD 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Black SN850 o pamięci “jedynie” 2TB wyceniono na ponad 600 złotych, ale konkurencję w postaci Adata XPG Gammix zgarniemy już taniej. Jeśli zastanawiacie się, jaki dysk wybrać, serdecznie zachęcam do zajrzenia do naszego poradnika.

Źródło: PushSquare