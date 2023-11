Nowa reklama PlayStation pokazuje wyłącznie PS5 Slim

Niebawem święta, a to oznacza, że Sony może liczyć na duże przychody. Nowa reklama pokazuje PS5 Slim i szereg gier na konsolę.

Listopad zleci, potem grudzień, święta, Nowy Rok, znowu Wielkanoc… i tak to się żyje. Sony nie chce jednak, aby te miesiące były dla graczy nudne lub też mało ekscytujące, więc przygotowuje się na premierę nowego PS5 Slim, o którym więcej informacji znajdziecie w tym artykule.

Sony słynie z „wielkich” reklam i często zaskakujących pomysłami lub budżetem propozycji marketingowych. W historii firmy bywały aktorskie reklamy, które były naprawdę genialne, niektóre świetnie, a niektóre jawnie złe. Nowa nie wytycza nieprzetartych szlaków, a jest dość klasyczną formą pokazania świata PlayStation.

PS5 Slim w reklamie

Odznacza się jednak tym, że zawiera wyłącznie PS5 w wersji Slim. Na samym końcu reklamy zobaczycie właśnie ten sprzęt, a nie jego starszą, „większą” wersję. To chyba wystarczy za dowód na to, że Sony absolutnie nie zamierza sprzedawać obydwu wersji jednocześnie, a Slim faktycznie zastąpi poprzednie iteracje.

W reklamie uważni gracze znajdą nawiązania do wielu popularnych gier, choć nie wszystkie powstały z myślą wyłącznie o PlayStation. Mamy tu oczywiście God of War, Ghost of Tsushima czy Spider-Mana, ale jest również m.in. Hogwarts Legacy.

Przypomnę tylko, że nowe PS5 ma zadebiutować wraz z zestawem z Call of Duty: Modern Warfare III, którego premiera już w ten piątek.