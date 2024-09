Nowa aktualizacja PS5 zepsuła napęd na płyty. Gracze masowo skarżą się na problemy

Wygląda na to, że posiadacze napędy na płyty w PS5 Slim muszę liczyć się ze sporymi problemami po najnowszej aktualizacji konsoli. Co się stało?

Multum nowych możliwości i funkcji oraz tona usprawnień to chyba za mało, aby ucieszyć graczy, gdy aktualizacja “psuje” w zasadzie jeden z najbardziej kluczowych elementów konsoli, prawda?

Aktualizacja 24.06-10.00.00 do PS5 zepsuła napędy w wersjach Slim

Więcej informacji o ostatnim patchu do firmware’u platformy Sony znajdziecie w tym artykule. Gracze nie mogli doczekać się łatki, która zapowiadała się świetnie. Była przecież testowana przez długi czas w formie beta, a w końcu wszystkie nowości trafiły również do pozostałych odbiorców. Nikt by się raczej niczym nie denerwował, gdyby nie tajemniczy błąd, przez który napędy zainstalowane w PlayStation 5 nie mają w ogóle sensu.

Na Reddicie oraz na Twitterze pojawia się coraz więcej zgłoszeń od graczy, którzy padli ofiarami nowej aktualizacji 24.06-10.00.00. Łatka, jak się okazuje, najpewniej w jakiś sposób wpłynęła na działanie czytników płyt. Te najzwyczajniej w świecie działały prawidłowo jeszcze przed zainstalowaniem nowych plików, ale po nich zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Gracze donoszą o komunikatach związanych z brakiem możliwości odczytania płyt czy nawet errorami w trakcie rozgrywki. Jeden z internautów na Twitterze informuje o tym, że konsola w połowie gry wyrzuciła mu błąd z walidacją, po czym PS5 “wypluło” płytę z grą. Ponowne jej włożenie miało rzekomo rozwiązać problem.

Pojawiły się też inne sugestie, które rzekomo działają. Podobno, jeśli ktoś ma problem z tym, że napęd nie czyta płyt, wystarczy zrobić twardy reset i wszystko wraca do normy. Nie wiemy jednak, czy to rozwiązanie działa już na zawsze, czy błąd może powrócić. Mimo wszystko to trochę bezsensowne, gdy gracze muszą naprawiać coś, co firma zepsuła.

Turned on the PS5 had to update the disk drive and now this shit keeps happening 😡 pic.twitter.com/HYI7NZZLbL — jamie (@JB_LV426) September 12, 2024

Co ciekawe, ta sama aktualizacja “zepsuła” również gry. Wiele popularnych tytułów wyświetla błędy graficzne. Nie jest jasne, czy faktycznie to wina update’u, lecz gracze zgodnie twierdzą, że nie mieli wcześniej problemów. Dopiero instalacja łatki doprowadziła do występowania tego typu błędów. Na razie czekamy na reakcję Sony.

Źródło: PlayStationLifestyle