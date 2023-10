Sony pokazało PS5 Slim – znamy datę premiery, cenę i specyfikację nowej konsoli

Nadejście nowego modelu PS5 Slim to zapowiedź wielkich zmian dla graczy. Będzie to konsola nieznacznie lepsza od starego modelu, ale i droższa.

Zastanawialiśmy się, czy zdjęcie PS5 Slim, które wyciekło w sierpniu na Twitterze, było prawdziwe bądź zwykłą prowokacją. Sami też snuliśmy opowieści o tym, jak klaruje się przyszłość konsoli PlayStation. Nie musimy już gdybać, bo Sony dosłownie przed chwilą wyciągnęło nową konsolę z worka. Świeżo zaprezentowany model będzie posiadać tę samą moc, nieco zmieniony wygląd – choć o podobnym kroju – i obiecywaną funkcję odłączania/podłączania odtwarzacza płyt. Odchudzona wersja zadebiutuje w dwóch wariantach, czyli standardowo z czytnikiem Blu-ray i w wersji cyfrowej.

W miarę zbliżającego się sezonu świątecznego, z radością chcielibyśmy podzielić się informacją, że wprowadzamy na rynek nowy model konsoli PS5. Aby sprostać zmieniającym się potrzebom graczy, nasze zespoły inżynieryjne i projektowe współpracowały nad nowym formatem, który oferuje większy wybór i elastyczność. Te same cechy technologiczne, które sprawiają, że PS5 to najlepsza konsola do gier, zostały umieszczone w mniejszym formacie, wraz z dołączanym napędem Ultra HD Blu-ray Disc oraz dyskiem SSD o pojemności 1 TB dla większej przestrzeni wewnętrznej. Oficjalny komunikat ze strony blog.playstation.com

PS5 Slim – specyfikacja i wygląd

Odłączany napęd to nie wszystko, co ma wyróżniać wersję Slim od modelu, który zadebiutował w 2020 roku. Zmieni się rozmiar obudowy, i jak sama nazwa wskazuje, w tej edycji powierzchnia zostanie zredukowana o 30%, a całkowity ciężar o 24% względem pierwszego modelu. Różnica będzie dość zauważalna, a najbardziej w parametrach wysokości i głębokości obudowy. W związku ze zmianą rozmiarów do zestawu z PS5 Slim zostanie dołączona inna podstawka pod konsolę i co zasmuci wielu, pozwoli ustawić sprzęt wyłącznie w pozycji horyzontalnej. Jeśli będziemy chcieli ułożyć konsolę w poziomie, to koniecznie musimy dokupić alternatywną podstawkę za 29.99 euro.

Rozmiary konsoli

358 × 96 × 216 mm (model z Blu-ray Slim) : 390mm x 104mm x 260mm (model z Blu-ray 2020)

Projektanci Sony chcą również zaproponować delikatnie zmodernizowany styl bocznych panelów, gdzie zamiast dwóch osobnych będą 4 odłączane panele – dwa górne o błyszczącej powierzchni i dwa dolne o matowym wykończeniu.

Nie odczujemy przyrostu kl/s ani szybszego wczytywania się gier, natomiast zwiększy się swoboda w zarządzaniu danymi na dysku. Dotychczas wewnątrz konsoli spoczywał dysk SSD o pojemności 820GB – w rzeczywistości mogliśmy wykorzystać około 670GB. Sony postanowiło zwiększyć wolną przestrzeń na instalację gier i pozostałe dane, bo w PS5 Slim otrzymamy dysk SSD 1TB.

PS5 Slim – jaka będzie cena?

Z zasady lepszy sprzęt oznacza większą cenę, więc nie zaszokuje Was informacja o tym, że PS5 Slim będzie droższe od swojego protoplasty. W oficjalnym sklepie Sony, nowa konsola ma kosztować 549,99 euro w wersji z odłączanym odtwarzaczem. Cyfrowa edycja będzie tańsza o 100 euro, ale jeśli po czasie uznamy, że przyda się czytnik Blu-ray, to wówczas zapłacimy 119,99 euro.

Stany Zjednoczone:

– PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 499,99 USD

– PS5 Digital Edition – 449,99 USD

– PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 499,99 USD – PS5 Digital Edition – 449,99 USD Europa:

– PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 549,99 EUR

– PS5 Digital Edition – 449,99 EUR

Wielka Brytania

– PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 479,99 GBP

– PS5 Digital Edition – 389,99 GBP

Kiedy data premiery nowej konsoli?

Najbardziej zagorzali fani PlayStation mogą zacząć odkładać pieniądze na PS5 Slim, bowiem premiera konsoli odbędzie się w listopadzie 2023 roku. To tyczy się jednak tylko konkretnego regionu świata. Sprzedaż konsoli rozpocznie się na terenie USA, a dopiero po kilku miesiącach zacznie się ekspansja na Europę. Producent wspomina o jeszcze jednej rzeczy, która z perspektywy kolekcjonerów może być naprawdę ważna. Stary model prawdopodobnie został już usunięty z linii produkcyjnej i wraz z wyprzedaniem zapasów zalegających na magazynie, na rynku będzie dostępny wyłącznie nowy, odchudzony model PS5.