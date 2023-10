Dlaczego moje PS5 się grzeje? Na pewno popełniasz ten prosty błąd

Jeżeli Twoje PS5 się grzeje, to jest to znak, którego nie można ignorować. Przegrzewająca się konsola PlayStation 5 ma poważny problem z chłodzeniem podzespołów. Może to doprowadzić do zawieszania się urządzenia, a nawet uszkodzenia elementów wewnątrz. Co zrobić, gdy konsola PS5 się przegrzewa? Koniecznie zwróć na to uwagę.

PS5 się grzeje? To poważny problem

Urządzenia elektroniczne, w tym komputery czy konsole, są wyposażone w specjalne systemy przeciwko przegrzewaniu się. Pracujące podzespoły generują ciepło, które w nadmiarze może doprowadzić do ich gorszego działania lub nawet awarii. Nie inaczej jest w przypadku konsoli PlayStation 5. Konsola służy do uruchamiania gier, a w przypadku bardziej wymagających tytułów jej podzespoły generują dużo ciepła.

Aby ochronić konsolę przed przegrzaniem, stosuje się ciekły metal odprowadzający ciepło z podzespołów i radiatory oraz wentylatory. Te ostatnie mogą pracować na większych obrotach, co generuje hałas, ale zapewnia lepszy przepływ powietrza. Co zrobić, gdy PS5 się grzeje mimo pracy wymienionych elementów?

Jak ustawić PS5, aby się nie przegrzewało?

Czy ustawienie konsoli PS5 ma wpływ na grzanie się? Wielu użytkowników zastanawia się, czy pozycja PlayStation 5 ma wpływ na przegrzewanie się urządzenia. Naszą konsolę możemy ustawić na dwa sposoby, pionowo lub poziomo. W obydwu przypadkach musimy skorzystać ze specjalnej przystawki, która znajduje się w zestawie.

Nie ma jednak znacznie, czy ustawimy PS5 pionowo czy poziomo. Zarówno w jednym jak i drugim wariancie nasza konsola będzie mogła chłodzić wnętrze poprzez pracę wiatraka i innych elementów. Ustawienie PS5 zależy zatem od naszych preferencji i nie ma wpływu na to, czy konsola będzie się nadmiernie grzać.

Gdzie trzymać PS5? To ważny czynnik

Bardziej istotne od sposobu ustawienia PS5 jest to, gdzie umieścimy naszą konsolę. Najczęściej PlayStation 5 stawiamy pod telewizorem, na specjalnej półce, komodzie lub stoliku. To dobry sposób, o ile nie chowamy urządzenia do ciasnej szafki lub półki. Należy pamiętać, że konsola powinna z każdej strony mieć wystarczająco dużo przestrzeni do wentylacji.

W innym przypadku niemożliwe będzie odprowadzanie gorącego powietrza z wewnątrz. Zaleca się, aby z każdej strony obudowy zostało przynajmniej 10 centymetrów wolnego miejsca. Poza tym nie należy stawiać PS5 na dywanie czy miękkiej powierzchni. To tylko sprawi, że urządzenie będzie się jeszcze bardziej nagrzewać.

Brudne PS5 się grzeje

Jeżeli ustawiliśmy PS5 w odpowiednim miejscu a mimo to konsola i tak się grzeje, powodem może być brud. Chodzi oczywiście o kurz, który zbiera się na obudowie i zakamarkach konsoli, zwłaszcza na wiatraku i miejscach, w których powinien występować niezakłócony ruch powietrza. Jak wyczyścić PS5 z kurzu?

Na całe szczęście czyszczenie PlayStation 5 jest proste. To możliwe dzięki łatwej w demontażu obudowie. Jeżeli chcemy pozbyć się nadmiaru kurzu, musimy być ostrożni, aby nie uszkodzić podzespołów konsoli. Przyda się sprężone powietrze i sucha ścierka lub pędzelek. Należy unikać korzystania ze środków chemicznych czy mokrych ścierek używanych w przypadku czyszczenia mebli. Kiedy czyścić PS5? Najlepiej robić to regularnie, choć głośna praca wentylatorów da nam znać, że warto to zrobić.