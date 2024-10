Sony naprawdę pożegnało się z tą funkcją PS5 i to “po cichu”

Wygląda na to, że “wznowienie aktywności” na PS5 nie będzie już działało, a przynajmniej na to wskazuje najnowsza aktualizacja konsoli.

Raz na jakiś czas Sony wyda aktualizację, która wprowadza naprawdę kluczowe zmiany. Ostatnio to właśnie spotkało polskich graczy, którzy mogą korzystać z funkcji Welcome Hub. Chwilę później firma wydała kolejną aktualizację, tym razem o mniejszej skali. I to właśnie ona sugeruje, że funkcja “wznów aktywność” naprawdę poszła do kosza.

Koniec “wznów aktywność” na PS5

Pod koniec września wielu graczy w social mediach zaczęło zdawać sobie sprawę, że nie mają lub nie działa im już funkcja “Resume Activity”. Jej popularność była dość… różna. Dla tych, którzy jej nie znają (chyba finalnie używał jej mało kto, bo nie zawsze działała) pozwalała ona na wznowienie rozgrywki w konkretnych punktach w wybranych grach na PlayStation 5.

Aktualizacja o numerze 24.07-10.20.00 wprowadziła zmiany do sposobu wyświetlania aktywności gracza. Teraz są posegregowane na Trwające, Nierozpoczęte lub Ukończone. Zniknęła tym samym możliwość kliknięcia “wznów aktywność”, którą zastąpiło nowe sformułowanie, czyli “zagraj”. YouTuber Mystic zbadał dokładnie całą sprawę. Jego zdaniem firma naprawdę po cichu usunęła tę funkcję, zastępując ją po prostu możliwością włączenia gry normalnie, wprost do menu głównego. Redakcja PlayStation Lifestyle i wielu zaskoczonych graczy na social media potwierdzają te doniesienia.

Zgaduję, że to ostateczny gwóźdź do trumny może i mało popularnej, ale nadal cieszącej się jakimś zainteresowaniem opcji. W końcu wielu graczy zainteresowało się tematem. Teraz tylko wszyscy się głowią, czemu Sony nie mogło przyznać wprost, że im nie wyszło i po prostu wycofali się z dalszego rozwijania “wznawiania aktywności”.

Źródło: PlayStation Lifestyle