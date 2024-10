Kolejna spora aktualizacja PS5 dostępna. Oto lista wszystkich zmian

Dosłownie od wczoraj polscy gracze mogą pobierać wyczekiwaną od dawna aktualizację PS5, a już jest dostępna kolejna. Co wprowadza firmware 24.07-10.20.00?

NIe milknie echo ostatniej dużej łatki, gdy Sony zdecydowało się wypuścić kolejną. Aktualizacja do PS5 o numerze 24.07-10.20.00 nie wprowadza aż tylu zmian, co poprzednie spore patche, ale i tak powinna poprawić doświadczenie obcowania z konsolą.

Aktualizacja PS5 24.07-10.20.00 – lista zmian:

Aktywności są teraz wyświetlane jako Trwające, Nierozpoczęte lub Ukończone, w zależności od tego, czy kiedykolwiek je rozpocząłeś lub ukończyłeś. Potencjalne spoilery nadal będą ukryte.

Poprawiliśmy wydajność i stabilność oprogramowania systemowego.

Poprawiliśmy komunikaty i użyteczność niektórych ekranów.

Jak więc widać – bez rewolucji, ale jednak z wyraźnymi poprawkami. Teraz gracze mogą przede wszystkim napotkać na posegregowane aktywności w zależności od tego, czy są w ich trakcie, jeszcze ich nie rozpoczęli czy już je ukończyli. Warto dodać, że wszelkie spoilery nadal pozostaną ukryte, aby nie psuć zabawy.

Reszta to dość klasyczny zestaw każdej mniejszej aktualizacji do PlayStation 5. Sony rzadko kiedy dokładnie wyjaśnia, co poprawiono, ubierając wszystko w niezwykle oszczędne słowa “poprawek wydajności i stabilności”. Warto dodać, że nowy patch wymaga pobrania 1,317 GB plików.

Jeśli jesteście ciekawi, czym jest nowy ekran “Welcome Hub” i co on oznacza dla graczy, zapraszam do tego tekstu.

