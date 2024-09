Ostatnia aktualizacja PS5 po cichu usunęła funkcję konsoli. Gracze są wkurzeni

12 września na serwery PSN trafił nowy firmware do PlayStation 5. Aktualizacja szybko zdobyła uznanie, bo okazała się dorzucać mnóstwo nowych funkcjonalności i możliwości. Więcej o łatce przeczytacie w tym miejscu.

Aktualizacja PS5 daje i zabiera

Wśród kluczowych nowości trzeba wymienić nowy ekran “Welcome Hub”, opcję “Party Share” i sporą ilość poprawek oraz udogodnień. Nie minął niestety nawet tydzień, a uważni gracze zaczęli donosić o problemach. Najpierw łatkę oskarżono o “zepsucie” części gier, a później nawet o negatywne wpływanie na działanie napędu na płyty w PS5 Slim.

Teraz do listy problemów powinniśmy najwyraźniej dopisać skasowanie opcji “Resume activity”. W sieci, na przykład na Reddicie czy forach internetowych, coraz więcej osób donosi o kompletnym wyeliminowaniu tej opcji z menu konsoli. Dla tych, którzy jej nie używali – a tak naprawdę używał jej mało kto, bo równie często nie działała, co działała – pozwalała na wznowienie rozgrywki w konkretnych punktach w wybranych grach na PlayStation 5. Aktualizacja do PS5 najpewniej kompletnie usunęła opcję.

Więc grałem w Miles Morales i zaktualizowałem moje PS5, a potem zobaczyłem, że przycisk wznawiania aktywności już się nie wyświetla. Na początku myślałem, że to tylko dlatego, że wyszedłem z gry, ale nie, to część aktualizacji, jestem trochę wkurzony, ponieważ ta funkcja była naprawdę fajna i pokazała przewagę dysku SSD. – pisze zdenerwowany gracz na Reddicie

Niektórzy informują, że stosowny przycisk już im się nie wyświetla, a inni twierdzą, że nie mogą go aktywować. Wychodzi na jedno – Sony musiało zrezygnować z tej możliwości. Nie wiemy, czy to tylko bug i doczekamy się naprawy, czy producent faktycznie porzuca tę opcję. Choć była całkiem popularna, w praktyce mało kto jej używał, więc może kiedyś wróci, ale z ulepszeniami?

