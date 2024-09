PS5 Pro zapewni najszybszy transfer plików? Konsola obsłuży WiFi 7

Po długim czasie plotek i przecieków wreszcie zaprezentowano konsole PS5 Pro. Nowa maszynka do grania od Sony zapewni nie tylko większą moc obliczeniową i lepszą grafikę. Urządzenie będzie wspierało nowoczesny standard WiFi 7, dzięki któremu przynajmniej część z nas skorzysta z szybkiego transferu pliku. O ile macie odpowiedni router.

PS5 Pro i WiFi 7. Będzie bardzo szybko

Nie tylko gry mają działać na PS5 Pro bardzo szybko. Na nową jakość będziemy mogli liczyć również w temacie transferu plików podczas pobierania gier. To zdecydowanie będzie przydatne, biorąc pod uwagę fakt, że podstawowy wariant konsoli nie będzie posiadać stacji dysków. A w pobieraniu gier z sieci pomoże nam obsługa WiFi 7.

Jeżeli macie odpowiednio nowoczesny router (i szybkie połączenie z internetem), to będziecie mogli skorzystać z szybkiego pobierania plików. Maksymalny transfer tego standardu może wynosić nawet do 5 GB na sekundę. To aż 6-krotnie szybciej, niż w przypadku WiFi 6.

Specyfikacja techniczna PlayStation 5 Pro

Poniżej znajdziecie specyfikację techniczną nowej konsoli Sony:

Procesor: Zen2 (3.9GHz)

Zen2 (3.9GHz) Karta graficzna: RDNA3 (33.5TFlops)

RDNA3 (33.5TFlops) Pamięć: 16GB GDDR6 (576GB/s)

16GB GDDR6 (576GB/s) Dysk: SSD 2 TB

Dodatkowo konsola PS5 Pro będzie posiadać kilka istotnych funkcji:

Ulepszony procesor graficzny: W PS5 Pro ulepszamy procesor graficzny, który ma o 67% więcej jednostek obliczeniowych niż obecna konsola PS5 i o 28% szybszą pamięć. Ogólnie rzecz biorąc, umożliwia to do 45% szybsze renderowanie rozgrywki, dzięki czemu wrażenia są znacznie płynniejsze.

W PS5 Pro ulepszamy procesor graficzny, który ma o 67% więcej jednostek obliczeniowych niż obecna konsola PS5 i o 28% szybszą pamięć. Ogólnie rzecz biorąc, umożliwia to do 45% szybsze renderowanie rozgrywki, dzięki czemu wrażenia są znacznie płynniejsze. Zaawansowane śledzenie promieni: Dodaliśmy jeszcze bardziej zaawansowane śledzenie promieni, które zapewnia bardziej dynamiczne odbicia i załamania światła. Dzięki temu promienie mogą być rzucane z dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie większą prędkością niż w przypadku obecnej konsoli PS5.

Dodaliśmy jeszcze bardziej zaawansowane śledzenie promieni, które zapewnia bardziej dynamiczne odbicia i załamania światła. Dzięki temu promienie mogą być rzucane z dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie większą prędkością niż w przypadku obecnej konsoli PS5. Upscaling oparty na sztucznej inteligencji: Wprowadzamy również PlayStation Spectral Super Resolution, skalowanie oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje technologię opartą na uczeniu maszynowym, aby zapewnić superostrą klarowność obrazu poprzez dodanie niezwykłej ilości szczegółów.

Więcej o nowej konsoli przeczytacie tutaj.

Źródło: psu.com